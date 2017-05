Nove prhe Hansgrohe Croma 280

Nove nadglavne prhe Hansgrohe Croma 280 prinašajo z velikodušno dežno prho v kopalnico čisto obliko in užitek. Trend večjih prh in pršnih sistemov, kot je naš priročni Showerpipe, je še vedno močen, zato smo eno naših najbolj priljubljenih linij razširili z izdelki Croma 280. Ti omogočajo večje območje prhanja ter privlačno razmerje med ceno in zmogljivostjo.

Natančne oblike in čiste linije poudarjajo visoko kakovost prh Hansgrohe Croma 280. Njihova zasnova je delo dolgoletnega partnerja podjetja Hansgrohe, Phoenix Design.

Pršna glava je z 280 milimetri velikodušna, iz kovine, vzdržljiva, robustna in jo lahko snamete za lažje čiščenje. Zaradi z zrakom obogatenih kapljic je poraba vode manjša, obenem pa vas vodne kapljice toplo ovijejo in vam pričarajo zelo dobro počutje. Prhe Croma 280 so na voljo v stropni in stenski različici in stranke se lahko odločijo tudi za model, opremljen z varčno tehnologijo Hansgrohe EcoSmart. Porabijo le okoli 9 l/min., skoraj pol manj kot brez tehnologije Ecosmart.

Showerpipe: vsestranski talent

Hansgrohe Croma Select 280 Showerpipe uporabnike razvaja z razkošno deževno prho z 280-milimetrsko razpršilno ploščo in združuje vse komponente v enem sistemu: nadglavno prho, ročno prho, držalo za ročno prho, termostatsko armaturo in fleksibilno cev za ročno prho, skratka popoln paket, primeren za novogradnje in prenove kopalnic.

Hansgrohe Croma Select 280 Showerpipe je robustne izdelave in enostaven za čiščenje. Vodoravna ročica prhe se pomika tako, da lahko postavite nadglavno prho v želeni položaj. To je prednost v majhnih območjih prhanja; na primer, kjer je prostor le za namestitev Showerpipe blizu kota pršne kabine. V tem primeru se lahko nadglavno prho postavi v sredino kabine.

Kot dodatek k praktični in pijetni nadglavni prhi pa Showerpipe ponuja tudi ročno prho Croma Select S Multi, ki prav tako omogoča prilagodljivost s svojimi tremi vrstami curkov. Prehod iz ene vrste curka na drugega je preprost – potreben je le pritisk na tipko. Integrirana termostatska armatura Hansgrohe Ecostat Comfort omogoča natančno izbiro posamezne temperaturne preference in poskrbi, da voda ne bo preveč vroča. Hansgrohe Croma Select 280 Showerpipe je na voljo v štirih različicah: prva, kakor je že omenjeno, s termostatsko armaturo, nato verzija z običajno enoročno armaturo, nato s termostatsko armaturo z integriranim izlivom za kad in nazadnje kot sistem za hitre prenove, ki se poveže na obstoječo armaturo v kopalnici.

Hansgrohe je dobitnik številnih nagrad po vsem svetu. Blagovna znamka in izdelki so plod sodobnih tehnologij, inovativnega dizajna in vrhunske ravni funkcionalne kakovosti. To pojasnjuje njen uspeh kot vodilne znamke na trgu v segmentu armatur in prh.

V trenutni razvrstitvi INTERNATIONAL Forum (IF) najboljših svetovnih podjetij na področju oblikovanja je Hansgrohe na 6. mestu med več kot 2000 podjetji industrijske panoge.

