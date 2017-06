Inovativna kuhinjska pipa filtrira in gazira

Nemška znamka Grohe ima v svoji ponudbi revolucionarni sistem Grohe Blue® Home, ki filtrira, ohladi in po potrebi gazira vodo iz pipe.

Iz pip v večini slovenskih krajev priteče kakovostna pitna voda, čeprav so tudi pri nas kraji, predvsem tisti manjši, ki se ne morejo pohvaliti z dobro vodo. Prav tako se okusi vode po Sloveniji zelo razlikujejo, zato nas večina vsako soboto iz trgovin tovori pakete ustekleničene vode, predvsem tiste gazirane – iz pipe pač ne priteče gazirana voda, poleti pa marsikomu prija, da ga mehurčki požgečkajo po grlu. Paketi plastenk niso le težki za prenašanje, ampak zasedajo prostor v hladilniku in shrambi, za povrh vsega pa plastenke tudi niso do okolja najprijaznejša embalaža. Predstavljajte si, da bi si iz elegantne kuhinjske pipe natočili kozarec slastne filtrirane vode ravno prav ohlajene in po izbiri močno gazirane, srednje gazirane ali negazirane. Revolucionarna rešitev prihaja iz nemške družbe Grohe in sliši na ime Grohe Blue® Home.

Enostavna namestitev

Sistem Grohe Blue® Home je sestavljen iz posebne pipe in hladilnika z integriranim filtrom in sistemom za gaziranje. Družina in prijatelji bodo uživali v slastnem okusu sveže filtrirane vode. Zaradi priročnega dizajna lahko sistem za pitno vodo zlahka namestimo v skoraj vsako kuhinjo v zgolj nekaj korakih. Za namestitev hladilnika zadostujejo kuhinjske omarice s širino 30 cm. Integrirani filter za optimalno kakovost vode in sistem za gaziranje, ki ji doda mehurčke, lahko preprosto zamenjamo od spredaj. Nove filtre in nadomestne kartuše je mogoče naročiti z zgolj nekaj kliki v spletni trgovini Ideo.si.

Prihrani denar in varuje okolje

Grohe Blue® Home je prav tako dobra izbira za zdrav življenjski slog. Raziskava je pokazala, da ljudje, ki si točijo vodo iz pipe, spijejo do 35 odstotkov več vode kot uporabniki ustekleničene vode. Grohe Blue® Home lahko celo pomaga prihraniti denar, saj zmanjša družinske stroške za pitno vodo za kar 60 odstotkov glede na cene vodilnih znamk ustekleničene vode. Poleg tega zmanjša skupne emisije ogljika za približno 80 odstotkov v primerjavi z ustekleničeno vodo.

Dober naslov za spremembe

Sanitarno opremo znamke Grohe, vključno z revolucionarnim sistemom Grohe Blue® Home, na našem trgu zastopa podjetje Ideo.si. Tam si lahko ogledamo in naročimo izdelke Grohe, strokovnjaki Ideo.si pa nam bodo z veseljem svetovali in podrobneje predstavili rešitve Grohe Blue® Home.