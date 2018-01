﻿ Sol za posipanje in tlakovci - to je zdaj vprašanje

Ob pretirani uporabi soli za posipanje lahko poškodujemo tlakovce na dvorišču, zato je pomembno, da jo uporabljamo v zmernih količinah, svetuje Žagar.

Kalcijev klorid lahko uporabljamo vse do -30 stopinj Celzija, medtem ko natrijev klorid deluje le do -7 stopinj Celzija. Cestna podjetja uporabljajo raztopino kalcijevega klorida, saj s tem zmanjšajo porabljeno količino posipnega materiala. Nakup je možen v nekaterih spletnih trgovinah, prodajajo pa ga pod imenom Ledolom.

Da bi se izognili pogostemu menjanju tlakovcev, imamo pri različnih proizvajalcih na voljo tudi take, ki so bolj odporni na zmrzal in učinke soli za posipanje. Pri hidrofobnih tlakovcih je zgornji sloj narejen iz kremenčevega betona ali peska. »Pomembno je, da so dvoslojni izdelki že v proizvodnji globinsko zaščiteni (hidrofobirani) in da so tlakovci v začetni fazi ustrezno negovani – zorilnica. Takšni izdelki so bolj odporni na prodor vode in ostale nesnage, posledično je lažje vzdrževanje in čiščenje. Ko so tlakovci položeni, se jih lahko dodatno zaščiti še z impregnacijskimi sredstvi,« je svetoval Žagar.

Namesto uporabe soli lahko pred polaganjem tlakovcev razmislimo o talnemu gretju, s katerim bomo preprečili nastajanje ledu in se izognili poškodbi tal. »Za posipanje pa lahko uporabimo tudi kalcijev klorid, ki topi led in sneg veliko hitreje in je tudi manj agresiven,« je še dodal Žagar.