Priznanji za kakovost v graditeljstvu prejeli podjetji MIK in AJM

Obiskovalci sejma si lahko do nedelje ogledajo novosti in drugo ponudbo, ki so jo pripravili razstavljavci s področja graditeljstva, dobijo brezplačen nasvet neodvisnih strokovnjakov ali prisluhnejo predavanjem. Širši in strokovni javnosti so namenjeni tudi posvet lokalnih politikah za zeleno energijo 14. marca, isti dan bo potekal že 6. dan Gozdno-lesnega gospodarstva, 16. marca pa posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo.

Sejem Dom je vrata odprl v torek, 13. marca, in bo trajal do nedelje. Vse dni do sobote bo odprt od 10. do 19. ure, v nedeljo do 18. ure. Redna vstopnica stane 9 evrov, znižana cena 6 evrov pa je na voljo v torek, sredo, četrtek in petek od 13. do 16. ure, v soboto od 17. ure do zaprtja, v nedeljo pa od 16. ure do zaprtja.

Podjetje AJM iz Kozjaka nad Pesnico je tokrat že šestič prejelo priznanje ZKG za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Stavbno pohištvo izdelujejo iz lesa, umetnih mas (PVC), aluminija in kombinacije naštetih materialov. Vgrajujejo tudi senčila, komarnike in police. Za izdelke, ki jih vgrajujejo, imajo ustrez­na poročila o preskušanju in druga dokazila o kakovosti. Poleg sodobnega načina vgradnje (bolj znanega kot RAL-vgradnja) ponujajo posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Kakor piše v utemeljitvi priznanja je dobra stran njihove vgradnje reševanje toplotnih in zvočnih mostov ter drugih detajlov s področja gradbene fizike, pri čemer se dejavno vključujejo v projekt že v fazi načrtovanja. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale, sistemske rešitve in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.

Vsi uporabljeni materiali in sistemske rešitve imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate (izjave o lastnostih in CE-oznake). Priprava delovnega procesa in obvladovanje vgradnje potekata v skladu s certifikatom SIST ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika. Za zagotavljanje servisa in vzdrževanja stavbnega pohištva imajo na voljo posebej opremljena vozila, kupcem pa za plačilo ponujajo tudi letno servisiranje. Pohvalno je tudi redno in sistematično izobraževanje vseh zaposlenih in pogodbenih monterjev, je zapisano v obrazložitvi. V podjetju AJM so prvi v Sloveniji začeli izobraževanje monterjev in merilcev glede načinov in postopkov sodobne vgradnje ter tudi prvi pripravili pisna navodila o poteku sodobne vgradnje za monterje. Navodila za vgradnjo stalno sproti nadgrajujejo.

Lokalne skupnosti in zelena energija

V sredo, 14. marca, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma Dom v dvorani Forum potekal Strokovni posvet o lokalnih politikah za zeleno energijo. Prvi del posveta je bil namenjen podrobnejši seznanitvi z namenom in cilji projekta Lokalne politike za zeleno energijo (LOCAL4GREEN) iz programa Interreg Mediteran, predstavitvi metodologije pristopa k preoblikovanju fiskalne politike za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, orisu slovenskega zakonodajnega okvira in iz njega izhajajočih možnosti za prilagoditve lokalnih fiskalnih instrumentov ter pregledu trenutnega stanja na področju tovrstnih prihodkov na občinskih ravneh. V drugem delu bodo predstavljene dejavnosti in načrtov na področju rabe obnovljivih virov energije v sodelujočih pilotnih občinah (Grosup­ljem, Ivančni Gorici, Kamniku, Kočevju, Kranju, Križevcih, Lenartu in Trebnjem). Predstavili so konkretne izkušnje in prizadevanja omenjenih lokalnih skupnosti za trajnostni razvoj. Sodelujoči so opredelili ovire in težave, predvsem pa možnosti in načine, kako v posameznem okolju izrabiti identificirane fiskalne potenciale skozi konkretne ukrepe in prilagojene mehanizme za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju.

Mik iz Celja je priznanje ZKG za lokalni prezračevalni sistem Mikrovent prejel drugič. Prvi dvocevni prezračevalni sistem z vračanjem toplote z zmogljivostjo 30 m3/h so razvili že pred desetimi leti, pred tremi leti pa so začeli razvijati zmogljivejše in predvsem učinkovitejše rekuperatorje z zmogljivostjo 60 in 120 m3/h.

Kakor navaja utemeljitev, spada sistem Mikrovent v kategorijo izdelkov, ki omogočajo večjo energijsko učinkovitost prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v posameznem prostoru, saj z rekuperacijo toplote dosega izkoristek od 80 do 95 odstotkov, odvisno od pretočene količine zraka, in s tem izpolnjuje zahteve tehničnih predpisov. Izdelek se lahko vgradi v razširjene okenske okvirje, roletne omarice ali samostojno na steno.

Prezračevalni sistem Mikrovent je po besedah komisije razvojni dosežek, ki je v celoti plod domačega znanja in se ponaša z inovativnimi rešitvami križnega toplotnega izmenjevalnika, ki se lahko nadgradi z entalpijskim, tudi v svetovnem merilu. V zadnjih letih so v podjetju spremenili in izboljšali tudi tehnologije vgradnje nekaterih sestavnih komponent. Veliko pozornosti namen­jajo zniževanju hrupa, ki ga povzroči delovanje naprave. Vgrajujejo tudi protiradonsko zaščito in kakovostne filtre. Pohvalne so še oblikovalsko-funkcionalne izboljšave – npr. sodoben videz naprave in zunanje maske na zidu, ki je v barvi fasade, možnost uravnavanja vpihovanja svežega zraka, zaokrožuje utemeljitev komisija za podelitev nagrad.

Letos so bili v komisiji za podelitev znaka kakovosti v graditeljstvu mag. Matej Koren, mag. Miha Tomšič, dr. Marjana Šijanec Zavrl, Matjaž Malovrh, Neva Jejčič in Andrej Peteln.