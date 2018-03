VIDEO: Aplikacija za izris mansarde

Ljudje si ne predstavljajo, kaj okno v prostoru pomeni, zato lahko izberejo premajhno ali pa ga preprosto postavijo na napačno mesto, ugotavlja Katja Ličen Pajenk iz podjetja Velux. »Tak primer je otroška soba, ki ima le francoski balkon. Ko je hiša dokončana in investitorji vseljeni, pa ugotovijo, da je pisalna miza postav­ljena v temen kot in otrok oprav­lja domače naloge samo ob umetni svetlobi. Verjetno ni treba razlagati, kako to vpliva na otrokove oči. Pravzaprav se starši tega zavedajo, ampak je poseg za dodatno okno, zdaj, ko so že vseljeni, prevelik. Prav zato smo se odločili, da naredimo aplikacijo, ki bo nekomu, ki si ureja mansardo, pokazala, kakšen bo njegov prostor, ko bo gradnja končana. Hkrati smo aplikacijo tako poenostavili, da je dosegljiva običajnemu uporabniku in ne potrebuje kakšne posebne izkušnje pri risanju z digitalnimi orodji,« pojasnjuje Katja Ličen Pajenk.





Aplikacija pod imenom MyDaylight je na voljo v AppStore ali v trgovini GooglePlay, od koder si jo prenesete, nato pa sledite posameznim korakom.

To je že druga aplikacija, ki so jo pripravili v podjetju Velux. Prva omogoča ogled mansard po Sloveniji. Predstavniki podjetja so obiskali lastnike mansard in pri njih posneli fotografije v 360-stopinjski tehniki. Tako se lahko uporabnik sprehodi po prostorih ali pod oznako i poišče posebne nasvete.