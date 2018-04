Strehe: Izboljšave znanih vrst kritine in sodobni sistem barvanja

Opečna kritina

Pri nas najbolj razširjena glinena opečna kritina je primerna za strehe z naklonom od 20 stopinj naprej. Strešniki so dokaj težki, saj kvadratni meter obremeni strešno konstrukcijo za 40 kilogramov in več. Odlikujejo se po nosilnosti, trajnosti, odpornosti proti UV-žarkom, kislinam in lugom, so negorljivi, mrazoodporni in toplotnoizolativni. Na Primorskem je najbolj razširjen opečni strešnik korec, drugod po Sloveniji, kjer so strehe z večjim naklonom (od 35 do 40 stopinj), pa bobrovec in zareznik. Pravilno pritrjena opečna strešna kritina je odporna proti močnim sunkom vetra, manj pa proti zmerno velikim ledenim zrnom, ki na njej lahko povzročijo lome, globinske razpoke in odkruške.

V Goriških opekarnah se vsako leto trudijo izboljšati kritino korec (ponujajo več tipov: gladki rdeči korec, korec s črto, barvni istrski, antični, primorski, francoski, kraški in soški, strešnike Alpe-Jadran in strešnike Gorica) in tudi njeno vgradnjo, ki se po mnenju Gregorja Malika pogosto zapostavlja in ne prilagaja lokalnim vremenskim zakonitostim.

Pomen ustreznega pritrjevanja se pokaže pri orkanskih sunkih burje tudi prek 200 kilometrov na uro, ko večina vrst kritine po sogovornikovih besedah ne zdrži njene sile. Korec pritrjujejo s pritrdilnimi kljukicami, vijaki, peno tekapur in kombinacijo naštetih načinov. »Zaradi pretoka zraka pod korcem se življenjska doba strešne konstrukcije podaljša. S posebnim načinom izvedbe prezračevalnega slemena in grebenov pa t. i. aeroslemenski trak ni izpostavljen neposrednemu vplivu sončne svetlobe, kar pripomore k njegovi trajnosti in dolgoletni pravilni funkciji.

»Novost v Goriških opekarnah je tudi streha, prilagojena uporabniku. S svetovanjem in posvetovanjem s stranko pripravimo razdelan projekt izvedbe pokrivanja novogradenj in sanacij že obstoječih streh,« je razložil Malik.

Vlaknenocementna kritina

Vlaknenocementna strešna kritina je lažja od opečne, saj kvadratni meter tehta približno 15 kilogramov, lahko pa tudi več – odvisno od načina prekrivanja. Ravne plošče so primerne za naklon od 15 stopinj naprej, z valovitimi lahko prekrivamo tudi položnejše strehe, od 7 stopinj naprej. So negorljive, korozijsko odporne in imajo visoko trdnost. Ker je kritina lahka, potrebuje preprosto konstrukcijo, zato je primerna za sanacije starejših objektov, saj s svojo težo manj obremenjuje ostrešje in objekt pod njim. Stare salonitne plošče so se pri toči slabo odrezale, saj so že pri manjših ledenih zrnih nastale poškodbe v obliki udrtin in vdolbin, večja pa so jih celo preluknjala. Novodobna vlaknenocementna kritina je zaradi nove tehnologije bistveno bolj odporna proti toči. Vlaknenocementni material zmanjšuje toplotne izgube pozimi, varuje pred pregrevanjem prostorov poleti, regulira vlažnost, je paroprepusten in vodotesen.

»Kot novost v zadnjih letih izstopa nova tehnologija barvanja. Najsodobnejši sistem z dvojnim površinskim nanosom čiste akrilne barve v mat različici zagotavlja valovitim ploščam bistveno večjo kakovost in trajnost barvanja. Poleg tega sta izboljšana oprijem barve in debelina barvnega filma, zato je površina odpornejša proti praskam in vremenskim vplivom,« je pojasnila Kristina Leban Bavcon s podjetja Eternit Slovenija, ki proizvaja kritino Valovitka, strešne plošče Toscana in betonske strešnike.

Valovi pri valoviti strešni kritini zagotavljajo veliko nosilnost in dodatno prezračevanje, sama velikost plošč pa omogoča zaradi velikih preklopov pokrivanje blagih do poljubno strmih streh. »Formati plošč zagotavljajo tudi hitro in ekonomično montažo,« je še dodala sogovornica.

Kovinska strešna kritina

Kovinski strešniki so lahko iz bakrene, pocinkane, jeklene ali aluminijaste pločevine, pa tudi iz nerjavnega jekla. Na voljo je profilirana (trapezna ali valovita) in ravna kovinska kritina. Z njo lahko pokrivamo položne strehe od 6 stopinj naprej in strme z naklonom 90 stopinj. Kovinska kritina je lažja od vlaknenocementne, kvadratni meter tehta tudi samo šest kilogramov, zato jo lahko položimo na staro kritino, ne da bi bila potrebna dodatna ojačitev ostrešja. Kovinska kritina zelo dobro prenaša različne vremenske vplive, ne vpija vlage, je odporna proti ognju in ima dolgo življenjsko dobo. Odporna je tudi proti toči. Zelo velika ledena zrna sicer pustijo vidne trajne deformacije, vendar ne vplivajo na funkcionalnost kritine. Poškodovano barvo in organske prevleke pa je vseeno treba sanirati.

Gerard, ponudnik kovinske strešne kritine, letos predstavlja nov strešnik Alpine, ki poustvarja naravni videz tradicionalnih strešnih skrilavcev in je primeren tako za tradicionalne kot moderno zasnovane hiše. »Takšna kritina je primerna za vse strehe z naklonom od 12 stopinj naprej in tudi fasade ter je ustrezna za vse geografsko-klimatske razmere,« je pojasnila Eva Spasojević iz podjetja AHI Roo­fing, predstavništva Gerarda za jadransko območje. Kritina Gerard je nastala pred 60 leti na Novi Zelandiji in je odporna proti orkanskemu vetru, ledu, snegu in UV-žarkom, zaradi majhne teže in načina pritrjevanja pa se je dobro izkazala tudi pri potresu. »Jeklo, iz katerega je izdelana, je mogoče stoodstotno reciklirati,« je še poudarila Spasojevićeva.

Pri podjetju Mebi, kjer prav tako ponujajo kovinsko strešno kritino, bodo letos predstavili nove oblike kritine Klik in dve obliki opečnega videza ter posebno barvo cloudy. »Kovinske kritine predvsem dobro prenesejo neurja s točo, saj ta na pločevini ne naredi posebne škode. Na močno vetrovnih območ­jih pa mora biti kritina še dodatno pritrjena,« je pojasnila Mirjana Kunej.

Bitumenska kritina

Bitumenska lepenka, katere kvadratni meter tehta od 10 kilogramov naprej (odvisno od vrste elementa), je primerna za vse naklone. Ob ustrezni tehnologiji vgradnje lahko prekrijemo tudi površino z minimalnim naklonom od 4 stopinj naprej. Bitumen zagotav­lja skodlam vodoneprepustnost, odpornost proti vremenskih vplivom in ognju, dimenzijsko stabilnost in odpornost proti mehanskim obremenitvam. Najpogostejši zaščitni sloj je granulat, ki varuje spodnje plasti pred UV-žarki in daje skodli barvo. Namesto granulata uporabljajo tudi baker in cinkotit. Od nosilca bitumenske skodle sta odvisni njena dimenzijska in mehanska odpornost (najpogosteje uporabljajo nosilce iz steklene koprene, ki daje skodli stabilnost, ne vpija vlage in je toplotno stabilen).

V podjetju Lespatex, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo bitumenske strešne kritine, letos ne predstavljajo nobenih novosti. V ponudbi imajo tegolo Canadese z granulatom – bazalt­ni zaključni sloj je na voljo v široki barvni paleti – in tegolo Canadese Prestige s kovinskim slojem (celotni vidni je izdelan iz bakra). Poleg bakra je na izbiro tudi zaključni sloj iz cinkotita (pločevine iz cinka, bakra in titanovih zlitin) in barvanega aluminija.