Sejem MOS 2017: V znamenju jubilejne številke

Jubilejni 50. MOS prinaša bogatejšo ponudbo na petih ključnih področjih: gradnja in obnova doma; kamping in karavaning, turizem in prehrana; oprema in materiali za obrt in industrijo; poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini; izdelki široke porabe. Sejem ima prvič v zgodovini državo partnerico, to je Hrvaška, kar bo spodbudilo nove priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja, pravijo organizatorji sejma. Hrvaška se bo predstavila v montažni dvorani neposredno ob glavnem vhodu. Zastopane bodo tudi države Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda in Evrope, tretjič zapovrstjo se bo na sejmu MOS predstavila Kitajska, ki bo v okviru Premium Brands China gostila več kot 80 podjetij s področja mehatronike.

Mobilni dom prihodnosti

Kakor pravijo organizatorji, bodo še večjo seg­mentacijo vsebinskih področij pospremile spremembe ponudbe po dvoranah. Program stavbnega pohištva se seli v sejemsko dvorano D, s čimer bodo v vzhodnem delu sejmišča zaokrožili ponudbo programa grad­nje in obnove doma oz. vsebinskega področja gradnje in obnove doma. Povečali bodo ponudbo pohištva, v prihodnost bo usmerjen tudi atrij sejmišča, kjer bodo pod naslovom Bivalno okolje tretjega tisočletja predstavili leseni mobilni dom prihodnosti. »Ureditev atrija zajema materiale čistih linij, modernizem s kovinsko noto, dodajanjem elementov stekla, hkrati pa sonaravnost, samopreskrbnost in končni videz, ki nas popelje v tretje tisočletje. Bivalna enota bo urejena v celoti, tudi z dovozom in neposredno zunanjo ureditvijo, elementi za samopreskrbo z električno energijo, zelenimi površinami z drevesi, počivališči s klopmi, počivalniki. Da bo delovala še bolj prepričljivo, bosta na dovozu pod modernim nadstreškom stala avtomobila. Prostor bo sicer zasnovan tako, da bo kot celota deloval uravnoteženo,« pojasnjujejo organizatorji.

Področju opreme in materialov za obrt in industrijo, ki je bilo do zdaj razdrobljeno po celotnem sejmišču, so namenili sejemski dvorani K in C1 ter del zunanjih prostorov. Vsebinsko področje izdelkov široke porabe je sicer bistveno manjše kot pred 15 ali 20 leti, ko je zavzemalo skoraj polovico ponudbe MOS, a je še vedno zanimivo za širok krog obiskovalcev. Po opažanju organizatorjev so glavni motivi obiskovalcev v zadnjih letih ogled novosti, iskanje koristnih informacij, na tretjem mestu pa so še vedno ugodni nakupi. Zato bodo to področje razvijali tudi v prihodnje.

Razstavno področje poslovnih storitev in poslovnih priložnosti v tujini pomembno sooblikujeta gospodarsko ministrstvo in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se je v letu 2016 prvič celovito predstavilo na sejmu, bo letos svoj nastop še nadgradilo. »Ministrstvo vidi letošnji MOS kot pomemben poslovni dogodek v regiji, ki omogoča dodatno krepitev sodelovanja s Hrvaško in poglabljanje odnosov z drugimi državami v regiji. Sejem je izjemna priložnost za sklepanje novih poslov, za internacionalizacijo naših podjetij in temu daje ministrstvo za gospodarstvo poseben pomen. Poleg celovite predstavitve na svojem razstavnem prostoru bo tako poskrbelo tudi za razpravo o številnih aktualnih vprašanjih in razstavo na temo lesa,« pravijo organizatorji sejma.

Na ogled bodo tudi razstave, povezane z lesom, s čimer želijo krepiti prepoznavnost slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter inovativnih lesnih izdelkov. Na razstavnem prostoru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako na ogled razstava Čar v lesu – drzno in inovativno v lesu, na kateri bodo razstavljeni slovenski izdelki iz masivnega lesa, ki jih odlikuje vrhunsko oblikovanje. Poudarek razstave je na smiselnosti rabe lesa. »Gre za naravni material, ki skladišči ogljikov diok­sid. To dejstvo nam je lahko v pomoč pri obvladovanju podnebnih sprememb. Les je lahko tudi generator razvoja, podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest. Razstava čar lesa – drzno in inovativno v lesu dokazuje, da je les material prihodnosti,« pravijo pri Celjskem sejmu.

Na razstavnem prostoru Urada RS za intelektualno lastnino pa bo na ogled razstava Ko ideja postane lastnina, ki jo je urad pripravil skupaj s Tehniškim muzejem Slovenije. Osrednji del bo posvečen izumitelju Petru Florjančiču. Z njim se bodo obiskovalci lahko tudi srečali, in sicer v torek, 12. septembra, med 11. in 12. uro. Priznani izumitelj Peter Florjančič bo predstavil svoje zanimivo življenje in izume, po katerih je postal mednarodno priznan. Do zdaj je prijavil čez 400 patentov, med najbolj znane sodita razpršilec za parfum in diaokvirček. Poleg patentov razvija tudi modele in je lastnik različnih blagovnih znamk. Dogodek bo zaznamovala tudi predstavitev njegove knjige z naslovom 99 objemanj sveta in glasbena interpretacija skladbe za harmoniko, s hudomušnim naslovom 99 let.

Vse za aktivno preživljanje prostega časa

Jubilejni sejem bo po napovedih organizatorja prinesel bogato ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa v naravi oz. področje kampinga in karavaninga, turizma in prehrane. Posebej poudarijo predstavitev avtodomov, prikolic in opreme številnih blagovnih znamk. Na južnem delu sejmišča bodo pripravili tudi površine za praktične prikaze učenja vožnje in parkiranja počit­niške prikolice. Obiskovalci se bodo lahko odpeljali na testne vožnje z avtodomi, razstav­ljavci pa obljubljajo ugodne akcije za družine in aktivne upokojence.

Energetski svetovalci mreže Ensvet bodo svetovali o enostavnih energetskih ukrepih, ekonomiki energentov in dobi vračanja, kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda, o sodobnih kurilnih napravah na fosilna goriva, ogrevanju stanovanjskih stavb in pripravi tople sanitarne vode s toplotnimi črpalkami, načinih in tehnologijah za zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka v prostoru, energijsko učinkoviti razsvetljavi za stanovanjske stavbe, malih čistilnih napravah, sodobni ekološki gradnji, gradnji nizkoenergijske hiše, energetski sanaciji fasad in subvencijah, pa tudi o tem, kako hitro in poceni znižati stroške za energijo, kako odpraviti vlago, ali je smiselno investirati v lastno sončno elektrarno, ali izbrati lokalno ali centralno prezračevanje.

Notranja oblikovalka Andreja Jesenek bo svetovala o opremljanju doma. Med drugim bo pojasnila, kaj moramo vedeti o notranji opremi doma, kako uredimo majhne prostore, kako otroško sobo, katere so najpogostejše napake, kako opremimo dom po pravilih feng shuija, pomagala bo tudi z nasveti o naravnih barvah in materialih v domu.

Kako se lotiti gradnje ali prenove hiše ali stanovanja, bodo obiskovalci izvedeli v Mosovi svetovalnici pri svetovalcu Martinu Pelclu s portala MojMojster.net.

Sejemsko dogajanje bodo znova sooblikovali tudi podjetni talenti. Letos se bo predstavilo deset podjetnikov, mlajših od 35 let. S tem želijo organizatorji pogumnim in inovativnim mladim podjetnikom ponuditi priložnost, da se predstavijo javnosti in se seznanijo s konkurenčno ponudbo. Lani si je MOS ogledalo 124.785 obiskovalcev, kar je bilo dva odstotka več kot leto prej.