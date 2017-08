Proti udarom strele je najbolj učinkovit strelovod

Strele pravilom izbirajo najvišje točke

Po spletu med uporabniki krožijo prepričanja, da strela ne udari vedno v najvišjo točko, kar Goran Milev, diplomirani inženir elektrotehnike, zanika. »Raziskave so pokazale, da je statistično gledano največja verjetnost, da bo strela udarila v najvišjo točko. Na podlagi tega spoznanja se tudi gradi zaščita pred udari strel,« je pojasnil. Če strela udari v nižjo točko, je to bolj izjema kot pravilo. Je pa res, da nas strela v naselju lahko poškoduje kjerkoli smo, najbolj izpostavljeni pa smo še vedno na strehi (ali vrhu) objekta oziroma na izpostavljeni terasi.

Udar strele v nezaščiten objekt

Udar strele v objekt, ki ni opremljen s strelovodom, povzroči mehanske in termične poškodbe na napravah, priključenih na električno inštalacijo, in tudi na samih delih objekta. »Poleg tega pa se na električni inštalaciji pojavi napetostni udar, ki lahko poškoduje vse električne naprave, priključene nanjo,« je pojasnil Milev. Pri posrednih učinkih udarov strel pa škodo pogosto utrpijo naprave z elektroniko: televizorji, napajalniki …

Objekti brez strelovoda so nezaščiteni pred učinki direktnega udara strele. »Pri nezaščitenih objektih tvegamo fizične poškodbe na strešni kritini, dimnikih ter konstrukciji objekta, navsezadnje udar strele lahko privede tudi do požara,« je nadaljeval Milev. »Največ kar lahko naredimo je, da zagotovimo dobro ozemljitev objekta, periodično preverjamo ozemljitvene upornosti in uporabljamo prenapetostne odvodnike, ki lahko varujejo električne naprave pred prenapetostmi,« je še dodal.

Vsi objekti z električno inštalacijo ali večje kovinske konstrukcije morajo imeti ozemljitev že zaradi delovanja električni inštalacij in varnosti ljudi, je pojasnil Milev in naštel tri vrste: obratovalno, zaščitno in strelovodno. »Obratovalna ozemljitev služi za delovanje električnih inštalacij, zaščitna ozemljitev služi za varnost ljudi pred prenapetosti dotika. Prenapetost dotika je strokovni izraz, ki se lahko pojavi, če se dotaknemo kovinskih predelov in se nahajajo na neki napetosti, ki nas lahko poškoduje. Zato so v objektih vsi kovinski deli, kot so radiatorji, cevi, ograje itd., galvansko povezani in ozemljeni na skupni ozemljitveni točki. Strelovodna ozemljitev pa je namenjena odvajanju elektrine v zemljo ob udaru strele. Danes so te ozemljitve običajno povezane med sabo,« je razložil.

Postavitev strelovoda

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele izrecno narekuje, da vse manj zahtevne in zahtevne stavbe morajo biti opremljene s sistemom zaščite pred strelo, izjema pa je pri enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah, kjer ta oprema ni nujna. Kljub temu je Goran Milev izpostavil, da lastnikom tovrstnih stavb ob obnovi ali gradnji svetuje, da postavijo strelovodno zaščito. »Saj je to edini učinkoviti način varovanja objekta pred udarom strele. Strošek postavitve pa se že ob enem neljubem dogodku lahko nekajkrat povrne,« je izpostavil.

PREBERITE ŠE: Zavarovanje in varovanje doma: Škodo je treba prijaviti v treh dneh