﻿ VIDEO: Iz 130-tonske gmote maščobe 10.000 litrov biogoriva

Delavcem zasebnega vodovodnega podjetja Thames Waters je do zdaj uspelo odstraniti tretjino gmote, katere teža je enaka teži 11 dvonadstropnih avtobusov – v povprečju odstranijo od 20 do 30 ton na dan. »Delo je zelo zahtevno in naporno, saj je gmota trda kot beton,« pravi Matt Rimmer iz podjetja Thames Waters in doda, da bi se temu lahko izognili, če ljudje v kanalizacijo ne bi spuščali odpadnih olj iz gospodinjstev, plenic, robčkov in podobnih odpadkov. Thames Waters sicer za čiščenje zamašenega kanalizacijskega omrežja vsak mesec odšteje milijon angleških funtov.

Gmoto naj bi iz kanalizacije v celoti odstranili do začetku prihodnjega meseca, iz nje ločili olja in maščobe ter jih poslali v specializirani obrat, kjer jih bodo predelali v biogorivo. Prej omenjene odpadke, ki ne spadajo v kanalizacijo, kot so otroške plenice, kupi vate, mokri robčki in drugi sanitarni izdelki, bodo zavrgli.

»Morda je pošast, a maščobna gmota iz Whitechapla, ki je desetkrat večja od tiste, ki smo jo morali leta 2013 odstraniti v Kingstonu, si zasluži drugo priložnost,« pravi Alex Saunders, direktor podjetja Thames Water, kjer bodo tokrat prvič poskusili reciklirati sestavine iz gmote kanalizacijskih odpadkov. Če si ne morete predstavljati, kako ogromna je ta gmota, si poglejte grafično animacijo, ki jo je objavil portal Huffington post.

»To je idealna priložnost za okolje in uporabnike naših storitev, glede na to, da si prizadevamo doseči 33-odstotni delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov do leta 2020,« je še dodal Saunders. Prečni prerez rekordno velike maščobne gmote bodo poslali v Londonski muzej, kjer ga bodo razstavili. V muzeju pričakujejo, da bo razstava spodbudila ljudi k bolj odgovornemu ravnanju z odpadki, ki ne spadajo v kanalizacijo, še poroča Huffington post.