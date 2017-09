Zakaj oprano perilo smrdi?

Med nasveti, kaj storiti, da bi imelo perilo svež vonj po pranju, uporabniki med drugim omenjajo spremembo nastavitve hidrostata, ki uravnava raven vode, saj naj bi bila za smrad kriva premajhna količina vode med pranjem. Mag. Polonca Lesjak iz Gorenjevega razvojno kompetenčnega centra za pralne in sušilne aparate ima glede tega drugačno mnenje: »Za slab vonj perila in pralnega stroja nikakor ni kriv hidrostat ali nižje nastavitve vod za pralni cikel. K slabemu vonju perila in pralnega stroja največ pripomorejo ostanki detergentov in mehčalnih sredstev na perilu ter navade uporabnika (uporaba nizkotemperaturnih programov in uporaba samo tekočih pralnih sredstev).«

Pranje pri visokih temperaturah vsaj enkrat na mesec

Čeprav je danes na skoraj vseh oblačilih navedeno, da se perejo pri 40 stopinjah Celzija, pri Gorenju priporočajo, da pri višjih temperaturah peremo vsaj enkrat na mesec. »Za vse perilo, ki pride v stik s kožo (spodnje perilo, posteljnina, brisače in perilo za dojenčke), priporočamo, da se vedno pere na najvišji temperaturi, saj se na teh programih izvaja poleg kemične tudi termična dezinfekcija. Pri teh temperaturah priporočamo uporabo praškastega detergenta, ki ima v svoji sestavi delce, ki perilo kemično dezinficirajo in povečujejo stopnjo beline,« pravi Polonca Lesjak.

Da bi se znebili neprijetnega vonja ali preprečili, da se pojavi, Lesjakova svetuje, da pralni stroj redno čistimo. »Pralni stroj je priporočljivo očistiti enkrat mesečno, z uporabo samočistilnega programa (če ima aparat to možnost), drugače pa z uporabo programa za bombaž pri 95 °C. Pri uporabi omenjenih pralnih programov je priporočljivo dodati 1 deciliter alkoholnega kisa (kisa za vlaganje) ali praškast detergent. Kis ima tudi dezinfekcijski učinek. Pri uporabi programov za čiščenje pralnega stroja naj bo boben prazen, brez perila,« svetuje sogovornica. Enkrat mesečno je treba očistiti tudi predal dozirne posode: izvlečemo ga in operemo pod tekočo vodo. Prav tako je treba očistiti prostor, v katerega je vstavljen predal, ter meh (gumo med bobnom in odprtino vrat). Na mehu ostane nekaj kapljic vode po vsakem pranju in jih je priporočljivo obrisati do suhega.

Pralni stroj moramo po pranju sprazniti in pustiti vrata ter predal dozirne posode odprta. »Tako omogočimo, da zrak kroži in posuši notranjost pralnega stroja in s tem preprečimo morebitno nastajanje biofilma (posledica je slab vonj notranjosti pralnega stroja), ki potrebuje za svoj nastanek vlažno in toplo okolje,« je še dodala Lesjakova.

Perilo operimo s praškom in kisom

Če smo se neprijetnega vonja v stroju znebili, pa se lahko posvetimo še perilu. »Priporočamo, da perilo, ki že ima neprijeten vonj, operete s kisom - na eno pranje ga lahko dodamo 2 decilitra - in z dodatkom praškastega detergenta (polovično količino) na pralnem programu in temperaturi, ki ga perilo prenese. Kis je dobro vodotopen in se dobro izpere, zato perilo ne bo imelo vonja po kislem,« so še svetovali na Gorenju.

Uporabniki med drugim svetujejo tudi sušenje perila na zraku ali pa v sušilnici, hkrati pa poudarjajo še ločevanje perila: temna oblačila, svetla oblačila, brisače, spodnje perilo … naj se v stroju perejo ločeno. Tudi količina perila, ki jo spravimo v stroj, mora biti manjša, so prepričani uporabniki, sej se le na takšen način lahko lepo obrača, namaka in izpira.

