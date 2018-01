﻿ Mikrovalovne pečice škodujejo okolju

Raziskava je razkrila naslednje:

Mikrovalovne pečice vsako leto v EU emitirajo v ozračje 7,7 milijona ton ogljikovega dioksida, kar je enako kot 6,8 milijonov avtomobilov. Po podatkih univerze v Manchestru je v EU okoli 130 milijonov mikrovalovnih pečic.

Mikrovalovne pečice v EU porabijo 9,4 teravatov elektrike na uro vsako leto. Toliko elektrike proizvedejo tri velike plinarne.

Uporabnike mikrovalovnih pečic bi morali izobraziti o učinkoviti rabi omenjenih aparatov.

Raziskovalci so ugotovili, da je največ onesnaževanja povzročenega med samo proizvodnjo mikrovalovnih pečic. Proizvodni proces izčrpava naravne vire in prispeva k podnebnim spremembam. Največji vpliv na okolje pa je viden pri porabi električne energije. Ena pečica v osmih letih (kolikor je ocenjena njena povprečna življenjska doba) porabi 573 kilovatnih ur elektrike, kar je enako kot ena varčna LED žarnica (7 vatna), če bi neprestano gorela skoraj devet let. In toliko porabijo kljub temu, da skoraj 90 odstotkov svoje življenjske dobe sploh ne delujejo.

Pravilna uporaba

Raziskovalci so opozorili, da bi lahko vpliv na okolje, ki ga povzročimo z uporabo mikrovalovnih pečic, zmanjšali že s točno določenim časom kuhanja za različne vrste hrane.

Ko mikrovalovno pečica zavržemo, pa nastane nov problem. Zaradi nizke cene veliko potrošnikov elektronske in električne naprave zavrže še preden se pokvarijo. Leta 2005 so v EU z zavrženimi mikrovalovnimi pečicami proizvedli 184 tisoč ton elektronskih in električnih odpadkov. Do leta 2025 naj bi količina narasla na 195 tisoč ton.

Katera naprava je energetsko najbolj učinkovita?

Ne glede na raziskavo univerze v Manchestru pa so na spletni strani uSwitch, kjer primerjajo cene različnih izdelkov, mikrovalovne pečice uvrstili na sam vrh najbolj energetsko učinkovitih gospodinjskih pripomočkov. Sledi jim plinska kuhalna plošča, na tretje mesto pa so uvrstili navadne pečice. Uporabnike so celo pozvali, naj si kupijo mikrovalovno pečico, če je še nimajo, a ob tem opozorili, da je nujno, da pečico izklopijo, ko je ne uporabljajo.

Alejandro Gallego-Schmid, eden izmed avtorjev raziskave, je za britanski časnik The Guardian pojasnil: »Cilj naše raziskave ni bil primerjava mikrovalovne pečice z drugimi podobnimi gospodinjskimi aparati. Hoteli smo pokazati vpliv mikrovalovnih pečic, kot nepogrešljivih gospodinjskih aparatov, na okolje in pozornost usmeriti na njihovo izdelavo ter predelavo, ko pristanejo na odpadu.«

Mikrovalovne pečice danes delujejo skoraj sedem let manj kot so pred dvajsetimi leti, so še ugotovili raziskovalci. Če je mikrovalovna pečica v devetdesetih letih brezhibno delovala od 10 do 15 let, danes deluje samo še od 6 do 8 let.