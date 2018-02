﻿ Stilska osvežitev: Rešitev za zelo majhno kopalnico

Problem

Kot rečeno, je hiša iz srede prejšnjega stoletja. Kopalnica je po naših domnevah mlajša, vendar ne prav veliko. Prostor je zelo majhen, ima pa okno, ki je usmerjeno proti severu. V kopalnici sta tudi plinska peč in pralni stroj. Lastniki si želijo obdržati bide, kopalno kad pa zamenjati s pršno kabino in v prostor umestiti večji oziroma primernejši umivalnik. Predvsem pa bi radi imeli svetlejšo in bolj sodobno kopalnico.

Rešitev

Stilska osvežitev ne vključuje gradbenih posegov

V rubriki Stilska osvežitev vam v sodelovanju z arhitekturnim birojem Celovito in Valentino Vovk, stilistko za notranjo ureditev, predlagamo osvežitev enega prostora, ki ponavadi zajema prerazporeditev pohištva, kakšen nov kos, izbiro barv in tekstilnih dodatkov, ne vključuje pa gradbenih posegov, s katerimi bi spremenili tloris. Če si želite tako prevetriti prostor, zapišiti svoje želje, priložite tloris z merami prostora in fotografijo trenut­nega stanja, veliko najmanj 3 MB. Ne pozabite pripisati svojega imena, priimka, točnega naslova, telefonske številke in po možnosti elektronskega naslova. Pišite nam na Deloin­dom, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, ali po elektronski pošti na deloindom@delo.si, v obeh primerih pripišite Stilska osvežitev doma.

Čeprav nismo veliko posegali v tloris, bo treba kopalnico popolnoma razbiti in zamen­jati dotrajane inštalacije. Namesto kopalne kadi predlagamo »walk in« pršno kabino, torej brez kadi in s kanaleto za odtekanje vode. Namesto ploščic predlagamo premaz iz dekorativnega betona oz. microtoppinga. Primeren je, ker je lažji za vzdrževanje, ni fug kot pri keramičnih ploščicah in vodni kamen se skoraj ne opazi. Po stenah predlagamo svetlo sivo barvo, po tleh pa nekoliko temnejši siv odtenek. Plinsko peč bi zakrili z belo omarico iz mediapana. Iz enakega materiala predlagamo tudi kopalniško pohištvo oziroma pult. Pod njim se lahko skrije pralni stroj, ki pa mora biti nekoliko ožji od običajnih mer. Na pult lahko umestimo večji umivalnik, pod njim pa sta lahko še dva predala za shranjevanje kopalniških potrebščin. Predala pod pultom sta lahko v beli barvi ali oblečena v hrastov furnir. Kombinacija bele barve, naravnega lesa in videza betona, ki ga dosežemo s sivim microtoppingom, je večna klasika in deluje zelo elegantno.

Vsi dodatki so v naravnih barvnih odtenkih, razen kopalniških brisač, ki so lahko živahnejše barve. Če je okenska polica dovolj široka, predlagamo kakšno nezahtevno zeleno rastlino, ki vnese v prostor še več življenja.