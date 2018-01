﻿ Pri katerih gospodinjskih opravilih nam lahko pomagajo otroci?

Elizabeth Pantley opozarja starše, naj ne mislijo, da so si njihovi otroci, ki so sicer tisočkrat videli mamo med pomivanjem posode, zapomnili, kako poteka omenjeno gospodinjsko opravilo. »Pri razlagi bodite zelo natančni, sam postopek pa otroku razložite po korakih. Sprva naj vam pri opravilu pomaga, nato naj bo pri delu samostojen, vi pa ga le opazujte. Ko boste videli, da delo obvlada, naj prevzame odgovornost za gospodinjsko opravilo na svoja pleča,« je pojasnil Pantleyjeva. Da bi si lažje zapomnil, kdaj je na vrsti za pomivanje posode ali brisanje prahu, izdelajte preprosto razpredelnico. Za opravljeno gospodinjsko opravilo naj bo otrok nagrajen – a ne s sladkarijami, temveč s kakšno dejavnostjo (igro na prostem, branjem pravljice itd.).

Starost od 2 do 3 let

Otrok pri starosti od 2 do 3 let že zna in lahko pomaga pri:

pospravljanju igrač

pripravi hrane za hišne ljubljenčke

odlaganju umazanih oblek v košaro za perilo

brisanju polite tekočine

brisanju praha

zlaganju knjig ali revij

izbiranju oblačil in oblačenju





Starost od 4 do 5 let

Otrok pri starosti od 4 do 5 let obvlada že vsa zgoraj našteta opravila in lahko naredi še:

postelje svojo posteljo

sprazni koš za smeti

prinese pošto

pobriše mizo

potrga plevel

uporabi lažji sesalnik in posesa drobtine

zalije rože

pomaga pri pospravljanju posode iz pomivalnega stroja

pripravi si skodelico kosmičev za zajtrk





Starost od 6 do 7 let

Pri šestih in sedmih letih otrok zna storiti že vsa našteta opravila in ga lahko zadolžimo še za:

ločevanje perila

pometanje tal

skrb za osebno higieno

brisanje in pripravljanje jedilne mize

pripravljanje in pakiranje malice

pobiranje listov na vrtu

pospravljanje svoje sobe

nalivanje pijače

oglašanje na telefon





Starost od 8 do 9 let

Osem ali devet let star otrok zna poleg vseh naštetih opravil še:

pospraviti posodo v pomivalni stroj

pospraviti v trgovini kupljeno hrano

posesati tla

pomagati pri pripravi obrokov

si sam pripraviti malico

pomiti mizo po obroku

pospraviti svoja umazana oblačila v košaro s perilom in si sam izbrati oblačila ter se obleči

zašiti gumb na oblačilu

si praviti kopel ali se sam stuširati

si sam pripraviti zajtrk

olupiti zelenjavo

skuhati preproste jedi (popeči kruh ali speči jajca)

pomiti tla

hišnega ljubljenčka odpeljati na sprehod

pomiti skodelice za pasjo hrano

pripraviti svoj kovček za potovanje





Starost 10 let in več

Otroci, stari 10 in več let, so vam v gospodinjstvo lahko že v veliko pomoč. Če jih boste že od malega navajali na različna opravila, bodo pri tej starosti znali še: