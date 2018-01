﻿ Počeno steklo v pečici - kaj pa zdaj?

»Do poškodb notranjega stekla lahko pride zaradi napetosti v steklu, ki nastane kot posledica izdelave stekla, zaradi nečistoč v steklu, krhkosti materiala, mehanske poškodbe, temperaturne preobremenitve …« pojasnjuje Boštjan Strniša, vodja kakovosti produktne skupine v programu kuhalni aparati v Gorenju.

Glasen pok

Steklo poči z glasnim pokom, vendar se zdrobi na drobne neostre dečke, ki niso nevarni. Kaljeno steklo ob poškodbi skoraj nikoli ne poči takoj, temveč se to zgodi šele čez čas. Če je poškodba stekla večja od 15 odstotkov njegove debeline, bo steklo počilo. Začetne poškodbe se v večini primerov zgodijo na robovih. »Za serviserja je ugotovitev vzroka za pok velik izziv, saj je do poka lahko prišlo zaradi same narave stekla, predhodne poškodbe ali pa zaradi ravnanja uporabnika,« dodaja Strniša.

Kaljena stekla v pečici so v garanciji samo dva meseca. V tem času, pojasnjuje Strniša, se lahko pokažejo poškodbe stekla, povzročene od dobavitelja, poškodbe, ki bi lahko nastale pri sestavljanju aparata ali med transportom. »Za daljši čas od dveh mesecev je zelo malo verjetno, da poškodba stekla ni posledica uporabnikovega napačnega ravnanja z aparatom,« opisuje Strniša.

Pri Boschu Slovenija je notranje steklo (ne pa tudi zunanje) v garanciji enako časa kot pečica, zamenjati pa ga je možno samo z originalnim rezervnim delom, dobavljivim prek pooblaščenih serviserjev, je pojasnil Jože Režek.

Pravilna uporaba in čiščenje

Uporabnik mora upoštevati navodila za uporabo, priložena pečici. Notranje steklo je treba redno in ustrezno čistiti in jih pravilno namestiti nazaj. Zapečena umazanija na steklu vpliva na dodatno krčenje oziroma raztezanje materiala in dodatne napetosti. Na steklo tudi ne smemo odlagati vročih pekačev ali loncev. »Konstrukcijsko smo že pri razvoju aparata upoštevali, da stekla niso fiksno vpeta. Za temperaturne raztezke smo konstrukcijo vrat prilagodil z gumijastimi držali stekel, tako da dovoljujejo raztezanja. Na vratih so v vodilnike vstavljene vzmeti, ki držijo steklo v pravilnem položaju, hkrati pa dovoljujejo pomik oziroma raztezanje materiala,« dodaja Strniša.