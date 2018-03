Najbolj umazani predmeti v gospodinjstvu

Pralni stroj

Če oblačila perete pri nizkih temperaturah, potem je možno, da v vašem stroju živijo bakterije, ki se na vas prenašajo prek opranih oblačil. »Če operete samo spodnje perilo, bo v vodi okoli 100 milijonov bakterij E.coli, ki se bodo prenesle na naslednji kup oblačil, ki ga boste oprali,« je pojasnil Charles Gerba, profesor mikrobiologije na univerzi v Arizoni. »V skoraj vsakih spodnjih hlačah ostane okoli desetine grama iztrebkov,« je še dodal. Perilo je zato najbolje prati na temperaturi višji od 60 stopinj Celzija in ga sušiti na svežem zraku ter soncu, poleg tega pa je nujno redno čiščenje stroja. Tega lahko očistite z belilom ali pa nekajkrat na mesec perete pri visoki temperaturi (90 stopinj Celzija) in tako uničite veliko bakterij, ki se nabirajo v notranjosti stroja.

Preproge za kopalnico

Preproge za kopalnico so polne različnih bakterij in umazanije, saj jih pogosto pozabimo obesiti in posušiti, ko so vlažne po končanem tuširanju. Kopalniške preproge moramo pogosto menjavati, prati po navodilih in nanje vsake toliko časa posuti sodo bikarbono, počakati pol ure in nato posesati.

Pasje in mačje igrače

V pasjem in mačjem gobcu se znajde marsikaj, tudi kakšen iztrebek, ki so ga pohrustali, ne da bi jih videli. Igrače, s katerimi spijo in jih grizejo vaši hišni ljubljenčki, je zato treba redno prati. Če jih ne morete oprati na visokih temperaturah in v stroju, potem jih namočite v vedro, v katerega ste natočili vodo in alkoholni kis.

Držalo za zobne ščetke

Ali redno čistite držalo oziroma lonček za zobne ščetke? Če jih hranite v posebnem lončku, se v njem nabira tekočina, v kateri uspevajo stafilokoki, plesen in kvas. Pomembno je, da jih očistimo in posušimo vsaj enkrat na teden.

Mobilni telefon

Mobilne telefone pregledujemo z umazanimi rokami, jih s seboj odnesemo v stranišče ali pa še kam drugam. Veliko umazanije pa se nabere tudi v ovitkih za telefon. Vse skrite kotičke, v katerih se je nabrala umazanije, očistite z zobotrebcem, telefon pa obrišite z robčki za razkuževanje.

Koš za biološke odpadke

Koš za biološke odpadke ali poseben lijak, v katerega lahko mečemo odpadno hrano, je lahko bolj umazan od stranišča. Koš za biološke odpadke zato redno čistite. Najbolj učinkovit je alkoholni kis, proti vonjavam pa limonin sok.

Predpražnik

Na predpražniku pustimo vso tisto umazanijo, ki jo ne želimo prinesti v notranjost hiše ali stanovanja. Poleg tega pa so predpražniki na vlažnem. Dobro je, da jih posušimo, če so mokri, in tudi redno sesamo. Če jih hočemo še bolj natančno očistiti, pa nanje posujmo sodo bikarbono in posesajmo čez 30 minut.

Tesnila na vratih hladilnika

Hladilnik bi morali čistiti štirikrat na leto, tesnila na vratih hladilnika pa vsak teden, svetujejo strokovnjaki za čiščenje. Le na takšen način bomo dosegli minimalne higienske standarde. Tesnilo oziroma gumo obrišimo z mešanico alkoholnega kisa in vode ter nekaj časa pustimo počivati. Nato obrišimo z mokro in suho krpo.

Gobice za pomivanje posode

Na gobicah za pomivanje posode živijo kolonije bakterij, ki jih prej ali slej lahko zaznamo z nosom. Gobice lahko operemo v pomivalnem stroju ali pa jih za minuto postavimo v mikrovalovno pečico. Ker s tem ne bomo pobili vseh bakterij, je dobro, če jih vsakih nekaj tednov zamenjamo z novimi.

Pipa v kopalnici

Pipa na umivalniku v kopalnici je izpostavljena najhujši umazaniji, saj si roke običajno umijemo prav tam, ko pridemo domov. Pipo moramo zato redno čistiti (s sredstvi za razkuževanje).