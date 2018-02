﻿ Malo za šalo: Po desetih letih ugotovil, da lahko nastavi višino košare v pomivalnem stroju

»V to hišo sem se preselil leta 2008. Že od samega začetka me je spravljalo ob živce dejstvo, da velikih krožnikov, na katerih postrežemo večerjo, ne morem zložiti v spodnjo košaro v pomivalnem stroju. Krožnike sem zato pomival v koritu. Ta teden pa sem odkril, da lahko zgornjo košaro dvignem in krožnike v spodnjo košaro naložim brez težav. Deset prekletih let sem rabil,« je na Twitterju svojim sledilcem sporočil Mike McLoughlin.

Junak

Njegov »čivk« je všečkalo kar 84 tisoč ljudi, več se jih je odzvalo s komentarjem, da jim je rešil življenje. »Čarobnost Twitterja. Pet let sem se spraševala, zakaj je samo moj pomivalni stroj takšen, da vanj ne morem spraviti večjih krožnikov. Po letih merjenja vseh krožnikov, ki so mi prekrižali pot, si mojo težavo rešil v 30 sekundah. Ti so moj junak,« je zapisala ena izmed uporabnic. »Danes zjutraj sem se zbudila in videla tvoj čivk. Iz postelje sem nemudoma odkorakala v kuhinjo, spraznila zgornjo košaro v pomivalnem stroju in jo premaknila višje. Voila! Vsi moji krožniki brez težav stojijo v spodnji košari. Hvala. Pet let frustracij je mimo! Spremenil si mi življenje,« je zapisala druga.

Navodila za uporabo

Mike McLoughlin bi težavo z večjimi krožniki rešil že, če bi takoj prebral navodila za uporabo pomivalnega stroja, a vrsta komentarjev je razkrila, da ni edini. »Za enako ugotovitev sem potrebovala pol leta. Kupila sem celo manjše krožnike. Nisi sam,« je dodala ena izmed Mikovih sledilk. Nek drugi uporabnik je priznal, da je potreboval 18 let, da je prišel do enake ugotovitve.

Kaj pa vi – ali preberete navodila za uporabo, ko domov pripeljete nov gospodinjski aparat?