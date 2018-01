﻿ Alkoholni kis: univerzalno čistilo in še kaj

Naj rože ostanejo dalj časa sveže

Ko domov prinesemo sveže rože, si želimo, da bi takšne ostale kar se da dolgo. A že po nekaj dnevih opazimo, da izgubljajo cvetne liste. Če boste v dva decilitra vode dodali dve žlici alkoholnega kisa in čajno žličko sladkorja, bodo rože »oživele«.

Boj proti vodnemu kamnu v pomivalnem stroju

Da bi se znebili vodnega kamna, ki se je nabral v pomivalnem stroju, vanj zlijte eno skodelico alkoholnega kisa in izberite dolg program pomivanja. Enako lahko storite z aparatom za kavo.

Osvežite svoj hladilnik

Da bi se znebili neprijetnega vonja po hrani iz hladilnika, ga obrišite z mešanico vode in alkoholnega kisa. Pomiti morate celotno notranjost hladilnika, ne zgolj police, na katerih je shranjena hrana.

Očistite smrdljive gobice za pomivanje posode

Gobice za pomivanje posode zelo hitro začnejo zaudarjati. Če je še nočete zavreči, jo dajte v skledo z mešanico vode in alkoholnega kisa. Pustite stati čez noč in zjutraj bo vaša gobica kot nova.

Škarje

Škarje, ki jih uporabljamo v kuhinji, hitreje napade rja. Rezila obrišite s krpo, ki ste jo namočili v alkoholni kis. S tem boste preprečili rjavenje, vaše škarje pa bodo čiste.

Pomivanje kalupa za ledene kocke

Če ste opazili, da ima led čuden okus, potem je čas, da z alkoholnim kisom očistite kalup, v katerem delate ledene kocke. Kalup namočite v mešanico vode in alkoholnega kisa, nato pa sperite z vodo.

Pomivanje kadi

Umazano kopalno kad lahko očistite z mešanico polovice skodelice alkoholnega kisa, ki ste ga pogreli v mikrovalovni pečici (od 20 do 30 sekund) in četrtino skodelice sredstva za pomivanje posode. Vzemite prazno steklenico s pršilko in poškropite celotno kad, pipo in tuš. Pustite namočeno 30 minut in nato obrišite z gobico.

Očistite zobne ščetke

Zobno ščetko morate dobro očistiti, če želite zagotoviti svojim zobem in ustni votlini ustrezno higieno. Zmešajte polovico skodelice vode in dodajte 2 čajni žlični alkoholnega kisa ter 2 čajni žlički sode bikarbone. Zobno ščetko z glavo potopite v mešanico in pustite počivati 30 minut.

Odtoki imajo »slab zadah«

Če ste zaznali vonj, ki prihaja iz odtoka, potem vanj stresite polovico skodelice sode bikarbone in nato še skodelico alkoholnega kisa. Ko se bo penjenje umirilo, odprite pipo in pustite, da vroča voda v odtok teče eno minuto. Nato počakajte minuto in v odtok spustite še hladno vodo (naj teče eno minuto).

Čiščenje pralnega stroja

Če ima vaš pralni stroj neprijeten vonj, ki se ga navzamejo tudi vaše obleke, potem je čas za čiščenje stroja. Kako to storite, si lahko preberete TUKAJ. Sicer pa gospodinje še svetujejo, da z alkoholnim kisom očistite še gumo na bobnu pralnega stroja.