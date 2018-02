﻿ 7 nasvetov za pozitiven dom

Umetnica, oblikovalka in avtorica priročnika Novi boemski priročnik: Pridi v dom z dobrimi vibracijami (The New Bohemians Handbook: Come Home to Good Vibes, op. p.) Justina Blakeney svetuje, kako na sedem načinov lahko naš dom, ki nas spravi v slabo voljo, spremenimo v prostor, kjer bomo imeli občutek, da smo na počitnicah.

Očistite arterije

»Vrata se morajo odpirati brez težav, hodniki in prehodi morajo biti prazni, ustvariti pa si morate kotičke, ki bodo podpirali vašo dnevno rutino in aktivnosti,« je pojasnila Justina, ki je tudi sama spoznala, kako pomembni so ti nasveti, ko je pred petimi leti rodila hčer in zelo hitro ugotovila, da se je prostor za vrati spremenil v odlagališče za čevlje, voziček in drugo opremo.

»Vrat nisem mogla odpreti do konca. Sploh se nisem zavedala, kakšen vpliv ima to na moje počutje, dokler nisem pospravila prostora za vrati,« je dodala. »To mi je marsikaj razjasnilo. Sprva sem mislila, da zelo pametno uporabljam prostor za vrati, a se nisem zavedala, da sem pravzaprav ustvarjala krvni strdek v arteriji svoje hiše.

Pozornost morate usmeriti tudi v pohištvo, v katerega se zaletavate: kot na primer kavna miza nenavadne oblike ali rob vaše postelje. »Posamezni koščki ne pomenijo nič, a skupaj lahko zelo hitro vplivajo na vaše razpoloženje. Hitro postanete nejevoljni in sploh ne veste zakaj. Morda potrebujete okroglo kavno mizico in ne kvadratne, voziček in plašče pa pospravite na drugo mesto,« je še svetovala.

60 centimetrov

Med pohištvom omogočite vsaj 60 centimetrov široke prehode. Zakaj 60 centimetrov? Justina je v vsakem prostoru, kjer se je počutila dobro, izmerila prehode z merskim trakom, ki ga je nosila s seboj v torbici, in ugotovila, da so med pohištvom vsaj 60 centimetrov široki prehodi ali razmaki. »Tudi v majhnih prostorih poskušajte med kosi pohištva pustiti nekaj prostora. Na takšen način ne boste zapolnili vseh lukenj in vse skupaj ne bo videti tako nabito s stvarmi,« je pojasnila.

Generalno čiščenje

Ne odstranite zgolj pajčevin, temveč iz hiše ali stanovanja odnesite vse tiste stvari, ki vam v misli prikličejo slabe spomine. Zamenjajte jih s stvarmi, ki vam zbujajo upanje, se vam zdijo lepi ali pa vas spravljajo v dobro voljo. »Zelo sem nostalgična in težko kaj vržem v smeti. A ko sem se po koncu neke zveze lotila generalnega čiščenja stanovanja, je bilo moje počutje nemudoma boljše. Zdelo se mi je, da sončni žarki kar na enkrat lepše sijejo skozi ravnokar očiščeno okno,« je še dodala. Ob tem pa se je znebila še vseh fotografij, daril in spominkov, ki so jo spominjali na nekdanjega partnerja.

Sobi dajte namen

»Sprva se sliši čudno, a v resnici se morate vprašati, kaj sploh želite od sobe,« je pojasnila. Ko sta se z možem preselila v hišo, je želela, da jo njuna spalnica spominja na romantični oddih v dvoje. »Ker je majhna soba, imava v njej samo ogromno zakonsko posteljo in dve nočni omarici,« je opisala. Del spalnice sta spremenila v garderobno sobo, kjer je na stenah tapeta z zlatimi bleščicami in palmami ter antičnimi francoskimi vrati, ki vodijo na vrt. »Vsakič, ko stopim v spalnico se počutim, kot da bi bila na počitnicah,« je dodala.

Spustite svetlobo v prostore

»Če bi izbrala samo eno orodje, ki polepša dom, bi bila to naravna svetloba,« je dodala. V svoji hiši je celo dodala nekaj oken, a svetovala tistim, ki te možnosti nimajo, naj na strateška mesta postavijo ogledala in tako naravno svetlobo »speljejo« po hiši.

Poiščite svoj odtenek

»Barve igrajo na klavir čustev. V spomin prikličite svoje najlepše spomine in poskusite ugotoviti, katere barve jih spremljajo,« je svetovala. Barve, ki vam prikličejo pozitivne občutke, lahko uporabite pri ustvarjanju spodbujajočega okolja. Kot primer je navedla svojo modro kopalnico, za katero je navdih dobila, ko je obiskala jezero Tahoe.

Opremite se s sobnimi rastlinami

»Vsak, ki se sprehaja po naravi ali gozdu, vam lahko pove, da se po sprehodu bolje počuti. Zakaj ne bi delček narave prinesli v vaš dom? Justina je priznala, da ima v svoji hiši kar 52 sobnih rastlin, ki krasijo prav vsako sobo. »Živa energija v vašem domu, je pozitivna energija. Ljudje, živali in rastline ustvarijo dom,« je še zaključila.