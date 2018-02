﻿ 6 ukrepov za zaščito pred prehladom in gripo v vašem domu

Redno umivajte roke

Roke si umijte večkrat na dan in uporabite milo. Ne pozabite umiti predelov med prsti in palcev. Dlani drgnite vsaj 20 sekund. Namesto mila v kosu raje izberite tekoče milo. Carolyn Forte preglada, da na dozirnik za milo pritisnete s komolcem ali pa si kupite električni dozirnik.

Karantena za zobne krtačke

Ko eden izmed družinskih članov zboli za prehladom, njegovo zobno krtačko ločite od krtačk drugih družinskih članov. S tem boste preprečili širjenje okužbe.

Pogosteje perite posteljnino

Če je mogoče, Carolyn Forte svetuje, da bolna oseba spi v posebni spalnici, ločeno od ostalih družinskih članov. S tem preprečimo širjenje prehlada in hkrati izboljšamo spanec tistim, ki niso prehlajeni. Če z bolno osebo spite v isti postelji, potem morate posteljnino pogosteje prati (in to pri visoki temperaturi). Bistveno pomaga že, če na vsake dva dni zamenjate in operete prevleke za blazine. Brisače bi morali prati vsak dan ali vsak drugi dan.

Papirnate brisače in lončki za pitje

Osebi, ki je prehlajena, dajte papirnate brisače, s katerimi naj si briše roke po umivanju. Če bo uporabljala papirnate brisače, potem ne bo treba vsak dan ali vsak drugi dan prati bombažnih brisač.

Med prehladom veliko pijemo, zato Carolyn Forte svetuje uporabo papirnatih lončkov za pitje. S tem se boste izognili pomivanju kozarcev in skodelic v zelo vroči vodi. Ko boste pomivali krožnike, s katerih je jedel prehlajeni družinski član, v pomivalnem stroju izberite program (če ga imate), ki vam bo posodo še steriliziral.

Očistite vlažilce zraka

Vlažilci zraka nam med prehladom pomagajo odpirati dihalne poti in blažiti kašelj. Prav tako pa blagodejno delujejo na leseno pohištvo in tla v stanovanju. Če vlažilec zraka uporabljate vsak dan – v času prehlada – ga morate redno čistiti. Vsak dan spraznite posodo za tekočino in obrišite do suhega. Vsak teden pa očistite vse dele vlažilca.

Obrišite daljinske upravljalnike

Tisti, ki zbolijo za gripo, večino časa preležijo na kavču in gledajo televizijo. Če se bodo dotikali daljinskih upravljalnikov, potem lahko zbolijo tudi drugi družinski člani. Na dosegu roke imejte robčke, s katerimi boste lahko vsak dan razkužili daljinske upravljalnike. Z njimi lahko obrišete še stikala za luči in kljuke na vratih. Za papirnate robčke, s katerimi si bo prehlajena oseba brisala nos, pripravite poseben koš za smeti in ga redno praznite.