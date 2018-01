﻿ 25 napak, ki jih storijo novi lastniki hiše

1. Prehitro v prenovo

Če je možno, se v hišo najprej vselite in nekaj časa v njej živite, preden sestavite načrt prenove. »Spoznajte duh hiše, kam najpogosteje odlagate hrano, ki jo prinesete iz trgovine, kam odlagate perilo, kam vanjo posije sonce, kje so neprijetne točke, kako se po njej zliva dež in kakšna je njena duša,« je svetoval Bruce Irving, samostojni svetovalec za prenove in nepremičninski agent iz Massechusettsa. »Vse to vam bo pomagalo pri načrtovanju prenove,« je dodal.

2. Podcenjevanje stroškov

Večina del bo stala več in bo trajala dlje, ko načrtujete. Vsaki ceni dodajte še 20 odstotkov, ko sestavljate proračun. Če nimate dovolj denarja, se določenim stvarem odpovejte. »Če boste zapravili manj, kot ste načrtovali, potem si boste lahko privoščili še kakšno prijetno presenečenje,« je dodal Irving.

3. Ne gre vse vedno po načrtih

Starejše hiše skrivajo mnogo razpok, ki jih pred nakupom niste opazili. Kdo ve, kaj je za steno, ki jo boste podrli? Novogradnje je lažje nadzirati, a tudi pri njih ne gre vse vedno po načrtih. Bodite pripravljeni na nepričakovano. »To je velika človeška napaka. Vedno upamo, da bo šlo vse po načrtih. Zaupajte mi: nič ne gre po načrtih,« je opozoril Irving.

4. Brez notranjega opremljevalca ali arhitekta

»Zapravili boste več, kot ste mislili, da je mogoče,« je napovedal Irving. Notranji opremljevalci ali arhitekti sicer res računajo za svoje delo, a manj, kot boste zapravili, če boste vse delali sami.

5. Izbira najcenejših obrtnikov je lahko najdražja

»Dober obrtnik je vreden denarja, ki ga zahteva za svoje delo. To velja tako za notranjo opremo kot za gradbena dela,« je opozoril Irving. Bodite pripravljeni dobro plačati obrtniku in se izogibajte tistih, ki delajo za nižjo ceno in so takoj dosegljivi.

6. Razhajanje v okusih

Samo zato, ker nekdo velja za dobrega notranjega opremljevalca, arhitekta ali obrtnika, še ne pomeni, da bo svoje delo dobro opravil tudi pri vas. Se strinjata z načrtom? Imata podoben okus? »Če vas ne sprašuje, kaj so vaše želje, kako živite, potem poiščite nekoga drugega. Poslušanje in radovednost sta nujni lastnosti,« je še dodal.

7. Ignoriranje dobrega glasu

Če želite mnenje o nekem izvajalcu, je pametno, da preberete mnenja prejšnjih naročnikov ali pa jih sami pokličete. Pomembno je tudi, da izvajalca obiščete na delovnem mestu, saj boste dobili občutek, ali vam je všeč in kako se ujamete z njim.

8. Odlašanje pogovora z gradbenim podjetjem

Ko imate v rokah načrte, je pametno, da jih date v pregled nekomu, ki jih bo spravil v resničnost. Ljubezen do načrtov in sanje o hiši, še ne pomenijo, da so načrti izvedljivi in da bo vaša hiša v resničnostni videti tako dobro, kot je videti na papirju.

9. Pretvarjanje, da razumete načrte

Načrti so vam lahko všeč, a kako bo vse to videti v resničnosti, si je težko predstavljati. »Zaščitni trak za beljenje je vaš najboljši prijatelj,« je pojasnila Jocely Chiappone, notranja oblikovalka in lastnica podjetja Digs Design Company na Rhode Islandu. V prostoru z lepilnim trakom označite, kje bo stalo pohištvo, da boste dobili občutek, koliko prostora vam še ostane in kako bo vse približno videti.

10. Postavljanje vprašanj

»Postavljajte ogromno vprašanj. Nobeno vprašanje ni neumno, poleg tega pa gre za vaš denar. Vedeti morate za kaj in kako,« je poudaril Irving.

11. Preveč sprememb

Spremembe se morda zdijo enostavne, a vas lahko drago stanejo. Preden se odločite, da bi radi stikalo za luč imeli drugje, se posvetujete z notranjim oblikovalcem ali izvajalcem gradbenih del.

12. Določitev časovnice

Z delavci se pogovorite, koliko časa bodo trajala določena dela, katere stvari morate kupiti sami in kdaj jih potrebujejo. »Zadnja stvar, ki jo hočete, je občutiti stres, ker ne boste imeli stvari, ko jih bodo potrebovali,« je pojasnila Chiapponejeva.

13. Razmišljanje znotraj okvirjev

Streha, fasada in žlebovi so morda zadnja stvar, o kateri razmišljate in se raje ukvarjate z izbiro svečnikov ali kavča. Najprej morate zgraditi stabilno ogrodje. »Če razmišljate, kje bi začeli, potem začnite zunaj,« je dejal Irving. »Nima smisla postavljati nov tlak, če vam zamaka streha,« je dodal.

14. Notranja oprema ni pomembna

Kupci hiš pogostokrat menijo, da bodo zaključna dela v notranjosti hiše lahko opravili sami, ali pa da bo star kavč uporaben tudi še naprej. Morda bo res, vendar soba ne bo videti tako, kot bi lahko zasijala, če bi bila opremljena drugače.

15. Podcenjevanje stresnih situacij

Gradnja ali prenova hiše je za marsikateri par lahko zelo stresna. Morda se najprej skupaj lotite manjšega projekta, saj boste tako vedeli, kje se vajina mnenja razlikujeta. Ko boste našli skupni jezik, pa se lotite še večjega projekta – kot je na primer prenova hiše.

16. Kakovost ni pomembna

»Za stvari, ki se jih boste vsakodnevno dotikali, zapravite več denarja,« je svetovala Chiapponejeva. »Vrata, kljuke, pipe, bela tehnika, kuhinjske omarice, vse to vam mora biti prijetno na otip,« je še dodala.

17. Zapravljanje denarja za nepomembne stvari

»Naj vas ne zavede dejstvo, da morate za največje stvari odšteti največ denarja,« je opozorila Chiapponejeva. Lepe blazine lahko cenejši kavč spremenijo v glamuroznega, prav tako umetniška lučka na cenejši mizi. Prebarvati keramične ploščice bo cenejše, kot če jih razbijete.

18. Prehitra menjava oken

»Pred menjavo oken dobro razmislite. Če so trenutna okna v dobri kondiciji, jih lahko samo prenovite,« je svetoval Irving. Da bi bila energijsko učinkovitejša, lahko okna zaščitite z zunanjimi senčili.

19. Nepoznavanje mer

Ko boste izmerili kavč, mize in drugo pohištvo, potem ta listek venomer nosite s seboj. Nikoli ne veste, kdaj boste videti primerno pohištvo. »Ne zaljubite se v trosed, če imate prostor samo za fotelj,« je opozorila Chiapponejeva.

20. Preveliko pohištvo

Ko se odločate za novo pohištvo, preglejte ali ga boste lahko spravili skozi vrata. »Vaš novi nakup mora priti skozi vrata. Ne boste verjeli, kolikokrat kupci pozabijo na to in kupijo prevelike kose pohištva,« je dodala Chiapponejeva.

21. Kratke preproge

Preproge morajo biti tako velike, da pohištvo na njih stoji vsaj s sprednjimi nogami. Nikar ne kupujte premajhne preproge, ki se vam bo izmikala, ko boste hodili po njej. Obiščite kakšen salon, kjer prodajajo preproge, in se pogovorite o različnih oblikah preprog ter katera bi bila primerna za vaš dom.

22. Niso vsi na isti strani

»Ko kupujete naprave, luči in druge predmete, shranite navodila za nameščanje in številke za servis,« je dodala Chiapponejeva. »Navodila bodo prišla prav izvajalcem gradbenih del, ostali podatki pa bodo koristni, ko boste hišo prodali ali oddali,« je še pojasnila.

23. Sam svoj glavni gradbinec

Če boste najeli podjetje, ki bo izvedlo celovito prenovo vašega doma, potem bodo oni za vas najeli električarja in druge obrtnike. In hkrati jih bodo tudi oni nadzirali.

24. Preveč denarja za elektronsko opremo

Čeprav je biti v koraku s tehnologijo pomembno, dobro razmislite, preden boste v vsako sobo vlekli kable. Če boste hišo kdaj prodajali, novi kupec najbrž ne bo navdušen nad zastarelo opremo.

25. Preveč sob hkrati

Chiapponejeva za vse, ki prenovo izvajajo z omejenim proračunom, svetuje, da se najprej lotijo dnevne sobe. »Če boste opravili le nekaj malega tu in tam, bo delo nedokončano, vi boste pa nesrečni,« je opozorila. »Posvetite se najprej in v celoti tisti sobi, v kateri boste preživeli največ časa. Če vam proračun dovoljuje, se kasneje posvetite še kakšni drugi,« je dodala.