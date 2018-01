﻿ Pohištvo po meri: Od predsobe do notranjih vrat

»Pri ustvarjanju dobrih prostorskih rešitev ni pomemben posamezen kos pohištva, ampak celota in kako kosi med seboj delujejo, da je prostor funkcionalen, prijeten in ne nazadnje lep. S pohištvom po meri lahko skrivamo napake, ki so ali posledica predelav prostorov, nekoč namenjenih nečemu drugemu, ali inštalacij ali konstrukcijskih rešitev, tudi pri dobro zasnovani arhitekturi,« pojasnjuje arhitektka Zana Starovič Volk iz biroja Gaser arhitektura prednosti pohištva po meri v primerjavi s serijskim. Pomembno je, da lahko prostor izkoristimo v celoti, tako po višini in globini kot tudi niše in omare pod stopnicami. Prav tako, še pravi arhitektka, po meri narejeno pohištvo omogoča, da se skozi prostore pelje rdeča nit pri izbiri materialov, ki so tako poenoteni v celotni hiši ali stanovanju.

Za boljši izkoristek prostorov

Pohištvo po meri se izdeluje za vse prostore, od predsobe do spalnice in kopalnice, največkrat pa so tako opremljeni bivalni prostori, to je dnevna soba s kuhinjo. Spalnice in otroške sobe so danes zasnovane tako, da jih je laže opremiti s serijskim pohištvom, čeprav po sogovorničinem mnenju to ni vedno najboljša rešitev: serijsko izdelane garderobne omare, na primer, ne bodo segale od stene do stene, od tal do stropa. Tako se izgublja dragoceni prostor in ustvarjajo prazni kotički za nabiranje prahu in navlake.

Serijsko izdelane kuhinje ponujajo veliko različnih opcij, ki jih je mogoče precej personalizirati, pa vendar vedno ostaja problem višine, ko se ne da kuhinjskih omar vgraditi od tal do stropa, prav tako ne uporabiti rešitev z globljo kuhinjo, v kateri so zadaj skrite omarice.

»Jedilna miza je kos, ki stoji v prostoru in lahko bi trdili, da ni potrebe, da je izdelana po meri. V naših projektih prenove stanovanj pa je vedno del nečesa, tudi obešena na obstoječi steber ali podaljšek pulta, tako da dosežemo boljši izkoristek prostora. Tega kupljena ne omogoča. Prav tako je kakovosten serijski izdelek dražji kot izdelek dobrega mizarja primerljive kakovosti,« pojasnjuje Zana Starovič Volk. Pri nizkem cenovnem razredu pohištva je seveda drugače, a ta je tudi manj kakovosten in ima vse že prej naštete pomanjkljivosti serijskega pohištva.

Za izdelavo po meri se pogosto odločajo tisti, ki opremljajo mansardno stanovanje. Poševnine zaradi naklona strehe je tako mogoče izkoristiti za nizke vgradne omarice. Veliko premisleka in izdelavo po meri pa zahtevajo tudi večje vgradne omare. Te imajo lahko drsni ali klasični način odpiranja. Sodobna drsna vrata in okovje zanje omogočajo izvedbo kotnih sistemov in poševnih drsnih vrat, kar pomeni, da lahko z njimi zapremo še tako nestandardne niše in kote. Poleg tega da je prostor popolnoma izkoriščen, postane funkcionalen, eleganten in udoben.

»V pohištvo po meri ovijamo razne stebre, dimnike ali drugačne oblike 'zobov', ki jih ni mogoče odstraniti. Tako poskušamo ustvariti čist, fluiden prostor, ki nima nepotrebnih preprek in motečih zastorov,« še pojasnjuje sogovornica in dodaja, da je zložljivo posteljo, ki ima dostikrat prednost pred sobo za goste, še zlasti v manjših stanovanjih, mogoče narediti le po meri, drugače ne dosežemo želenega učinka skritosti v prostoru.

Mizar lahko izdela tudi vrata, recimo tak­šna, ki so del dekorativne stene in skrita. Arhitektka opiše primer iz enega od njihovih projektov prenove. Vzglavje postelje je bilo ob steni, na kateri so vrata v garderobo. To ne bi bila najbolj elegantna rešitev, če ne bi vrata postala del vzglavja. »Z oblazinjenjem celotne stene in vrat, narejenih po meri, smo ta skrili in ustvarili prijetno vzglavje za posteljo. Minimalno vidna kljuka je edina priča, da je tam prehod,« je povedala sogovornica.

Materiali in trendi

Izbira materialov je zlasti odvisna od prostora, za katerega bo izdelano pohištvo. Največkrat se uporablja furnirana iverka, za kopalnice pa furnirane mediapanske ali vezane plošče. Za delovne pulte v kuhinjah velikokrat predlagajo ultrapas, ki je po besedah arhitektke dobro obstojen in cenovno ugoden material, in če se uporabi na prav način, je videti vse prej kot ceneno.

Za pohištvo v spalnicah in otroških sobah se uporablja tudi masivni les, obdelan z naravnimi olji in pripravki, ki so prijaznejši do okolja in ljudi. Najpogostejša izbira so olja z različnimi dodatki voskov. Najnovejša olja in tehnike oljenja so tako dovršeni, da povprečen kupec težko loči med lakiranim in oljenim izdelkom. Pohištvo iz masivnega lesa, ki je redno in pravilno vzdrževano, je tako rekoč večno in lahko zdrži več generacij. A kakor poudari Zana Starovič Volk, ima tudi slabe plati, na katere je treba opozoriti, med drugim se to najbolj pokaže pozimi, ko je v prostorih premalo vlage, les pa se krči in razteza. »Tudi različni furnirji ponujajo lep videz lesa. Nikoli pa se ne odločamo za imitacije lesa, ne pri talnih oblogah ne pri omarah,« še pravi sogovornica in dodaja, da je furnir večen, v ambientih ustvarja toplino, vanje vnaša naravo in se ga ne naveličamo. »S pohištvom iz lesa ustvarjamo celotne stene. Barve, ki jih izbiramo za pohištvo, so nevtralne in nevpadljive, na primer razni odtenki sive, ki lahko prehajajo v krem, rjavo, nežno azurno, nikoli pa ne uporabimo kakšnih kričečih. Prav tako je nepogrešljiva bela, ki se lahko izraža v gladki matirani površini ali z nežnim vzorcem, izdelanim z graviranjem. Za dodatek in posebne učinke uporabljamo kovino: tako je lahko na primer noga za mizo iz surovega železa, enako ročaji v kuhinji. Močnejše barve vnesemo z dekoracijo ali umetniškimi slikami,« še pravi sogovornica o zadnjih trendih pri notranji opremi, ki jih upoštevajo tudi pri izdelavi pohištva po meri.