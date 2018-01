﻿ Parket: Trajnost in toplina naravnega materiala

Razširjenost toplovodnega talnega ogrevanja, povezanega z nizkotemperaturnimi toplotnimi črpalkami, je razlog, da je pri nas najpogosteje prodajan gotovi parket, ki ga je mogoče v večjih ploščah, različnih videzih in površinskih obdelavah polagati na estrih s talnim gretjem, vendar ni edina možnost. Za cevno ogrevana tla je primeren tudi masivni parket, debel centimeter, 1,5, izjemoma tudi 1,8 centimetra. Če so deščice debelejše, les ne prevaja toplote dovolj dobro.

Masivni parketi

Med masivnimi parketi ima še vedno primat lamelni, cenovno najbolj ugoden, ki je mozai­čno vezan v kvadrate iz petih ali šestih letvic, pri katerih se izmenjuje njihov potek. Večinoma se polaga v neobdelanem stanju, zaradi majhne debeline, 8 milimetrov, pa je primeren tudi za talno gretje. Po brušenju na objektu se bodisi polakira ali premaže z naravnimi olji. Danes ga delno nadomeščajo industrijski ali tehno parketi, pri katerih so ozke deščice vezane vzporedno. Ti veljajo za zelo trdne, saj so letvice položene bočno. Po brušenju ga je prav tako mogoče oljiti ali lakirati.

Več različnih načinov obdelave pa je na voljo pri masivnih parketih v obliki deščic, ki jih parketarji na objektu položijo v enem od vzorcev ribje kosti, vzdolžno kot ladijski pod ali v drugačnem vzorcu. Zlasti za podolžno položene deščice se uveljavlja krtačen les, pri katerem izstopa struktura njegovih žil in vlaken, mogoče pa ga je tudi oljiti ali lakirati.

V najvišji razred masivnih parketov sodi tako imenovani danski parket, zelo priljubljen za odprte, med seboj povezane bivalne prostore stanovanjskih hiš, ki zaradi svojih dimenzij in načina polaganja ustvarja zelo minimalističen vtis. Posamezne parketne deske so široke od 30 do 50 centimetrov, debele od 28 do 30 milimetrov, dolge pa tudi do pet metrov, saj so rezane iz mogočnih drevesnih debel. Najpogosteje so iz hrasta, severnjaških vrst bora in lesa duglazije, iglavca, ki sodi med najmogočnejše iglavce na našem planetu. Obdelane so lahko na različne načine.

Večslojni parketi

Večslojne parkete običajno delimo po številu slojev. Plasti so glede na potek lesnih vlaken lepljene prečno, kar jim povečuje dimenzijsko stabilnost. Ločimo dvo- in trislojne, oboji so, če so iz prave drevesne vrste, primerni za talno ogrevanje.

Večje ko so parketnice, ki jih stikoma polagamo na tla (ponavadi je stik narejen na utor in pero), večja je tudi debelina tega parketa. Dvoslojni gotovi parket je sestavljen iz dveh plasti lesa, zgornji pohodni sloj je iz plemenitega masivnega lesa debeline 4 mm, spodnji pa je iz lesa manjše gostote in debeline do 6 mm. Za spodnji sloj se najpogosteje uporablja smrekovina, vse pogosteje pa tudi brezov les.

Trislojni gotovi parket je sestavljen iz treh slojev masivnega lesa, parketna deska je praviloma večjih mer. Zgornji pohodni sloj je debel 4 mm, običajno je iz gostejše, plemenite domače ali tropske lesne vrste, za srednji sloj uporabljajo les mehkejših in lažjih listavcev ali iglavcev (običajno les topola, smreke ali jelke). Spodnji sloj je lahko iz enake drevesne vrste kot zgornji ali pa po gostoti in stabilnosti podobne.

Površinsko sta lahko tako dvojslojni kot trislojni že tovarniško oljena z natur ali barvnimi olji, tovarniško lakirana ali surova, pripravljena za površinsko obdelavo na objektu. Lahko pa sta tudi ščetkana.

Če nameravamo gotovi parket položiti na toplovodno ogrevana tla, so med evropskimi vrstami lesa primerni hrast, oreh in češnja, neprimerni pa bukev, akacija in javor. Izberemo lahko tudi kakšno afriško vrsto (izjema je venge), medtem ko med manj primerne praviloma uvrščamo nekatere komercialne južnoameriške lesne vrste.

Parketi za kopalnice

Za talne obloge v kopalnicah so med masivnimi vrstami parketa poleg tika, ki je najgostejši in z olji najbogatejši les, primerne tudi druge drevesne vrste, kot so iroko, merbau, mahagonij, afriški doussie, afrormosia, kewazingo ali bubinga, afriški in azijski padauk. Poleg njih je za kopalnice uporaben termično obdelan les drugih drevesnih vrst, ki ne sprejema več vlage. Med termično obdelavo se spremeni njegova celična struktura, zato potem ni več porozen. Na ta način obdelujejo evropske vrste lesa.

Priporočljivo je, da za podlago, na katero bomo lepili parket, pripravimo vodoodporno vezano ploščo ali OSB-ploščo, ki preprečuje dostop vode do lesenih deščic s spodnje strani in tako ohranja pod suh in stabilen. Prav tako je priporočljivo, da stike lesa s stenami zapremo s posebno PU-maso, ki jih zatesni in preprečuje prodiranje vode pod deščice.