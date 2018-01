﻿ Novi trendi pri opremljanju

Dejstvo je, da ne obstaja pravi ali napačni trend. Kot pravijo raziskovalci in oblikovalci na tem področju, tako, kot je protislovno naše življenje, so tudi naša stanovanja. Kombiniramo lahko beton z žametom, v minimalistično zasnovan interier je mogoče umestiti bogate tkanine in rastline, barvo leta – vijoličasto lahko postavimo ob bok temni zeleni ...

Manj je več

Svet notranjega oblikovanja se nenehno spreminja. Zdi se kot bi morali tudi svoje domove nenehno spreminjati osveževati, dopolnjevati. Najbrž se prav iz tega razloga poraja nov koncept bivanja in opremljanja, ki zahteva zgolj nekaj kosov pohištva, v ospredje pa postavlja preprostost, izčiščenost in urejenost. Nekakšno nasprotje pretiranemu kopičenju stvari. Dva počivalnika klubska mizica in vaza s cvetjem. Pri tem ne gre za zavračanje udobja, ampak za izbor najboljšega in le tistega, kar posameznik potrebuje. Preprosto, a udobno. Za ta trend je kot nalašč skandinavski slog pohištva, ki ni preveč vpadljiv, a stavi na kakovost materialov in izdelave ter za oko prijetne barve. Mnogi oblikovalski klasiki prihajajo iz tega dela Evrope in prav ti so lahko del takšnega sloga opreme. Preprosto in praktično skandinavsko oblikovanje pa posnemajo tudi podjetja iz drugih delov Evrope, saj se trend prijel celo izven stare celine.

Boemski šik

Kljub trendu "manj je več" še vedno ostaja nekakšen boemski slog, ki je zavzel zlasti dnevne sobe, razširil pa se je predvsem po zaslugi družabnih omrežij. Nekateri pravijo, da bo celo nadomestil priljubljeni vintage slog. Gre pa za nekakšen upor proti bivanju v bleščečih sterilnih interierjih, ki so bolj podobni razstavnim prostorom kot pa domovom. Boemski slog pa naj bi dopuščal stvari, ki na prvi pogled ne gredo skupaj, na primer pisani tradicionalni vzorci in moderni grafični potiski ali grobe volnene tkanine in usnje, stara pletena miza z bolšjega trga ob njej pa Eamesovi stoli. Boemski slog, ki ne priznava pravil, je najbrž pisan na kožo tistim, ki so tudi v življenju svobodomiselni in življenje sprejemajo takšno, kot je. Pri tem slogu so v ospredju tkanine in dodatki, ki jih krasijo tradicionalni vzorci z različnih koncev sveta. Recimo okrasna blazina, ki je odeta v prevleko iz stare ročno izdelane preproge, je lahko v družbi tkanin iz Indije in pregrinjala iz Peruja. V poštev pridejo tudi stari in prenovljeni kosi pohištva, manjkati pa ne smejo niti bujne zelene rastline.

Življenje z rastlinami

Rastline v domačem okolju niso bile še nikoli tako priljubljene, kot so v zadnjih letih. Te lahko visijo izpod stropa v izvirnih okrasnih loncih, so postavljene na različne police, rastejo v vnaprej oblikovanih prostorih na kuhinjskem pultu ali pa postanejo zelena stena. Pravzaprav jih imamo lahko v vseh prostorih doma in seveda tudi na tkaninah. Na teh so lahko motivi prave džungle. Tako na zavesah, okrasnih blazinah, pregrinjalih in posteljnini kot tudi tapetah so se že v pretekli sezoni razbohotili listi raznih tropskih dreves v glavnem v zelenih odtenkih. Bolj ko so eksotični, bolje je, pravijo napovedovalci trendov. Odtisi zelenih rastlin na tkaninah in tapetah pa se podajo tudi v trend, v katerem prevladujejo zeleni odtenki. Zelena je namreč tudi letos med trendovskimi barvami, zlasti je priljubljen temnejši odtenek, sovpada pa tudi s konceptom "zelenega" bivanja, pri katerem so v ospredju naravni materiali.