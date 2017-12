﻿ Tapeta, ob kateri je lastnici zaigralo srce

Dvosobno stanovanje s tlorisno površino 53 kvadratnih metrov se nahaja v bloku s pogledom na Ljubljanski grad. Čeprav je bilo že večkrat prenovljeno, je potrebovalo osvežitev in novo zasnovo prostorov. "Lastnica si je želela stanovanja, ki bo urejen celostno in bo odražal njeno mladostno modno energijo. Všeč ji je skandinavski slog oblikovanja z industrijskim pridihom in nevtralne barve. A hkrati ni želela, da bi prostor deloval preveč prazno in dolgočasno. Prav tako si je želela veliko shranjevalnih površin in zelo funkcionalne pohištvene kose," pojasnjuje arhitektka Nina Štajner in dodaja, da je bilo pri snovanju interierja pomembno tudi dejstvo, da je lastnica velika ljubiteljica knjig.

Tlorisne razporeditve stanovanja po besedah arhitekte niso spreminjali, saj je bilo dobro zasnovano. Naredili so le manjše popravke, na primer wc so obrnili, da so dobili prostor za vgradni kotliček, v kopalnici so kopalno kad zamenjali s kabino za prhanje, pravokotno jedilno mizo nadomestili z okroglo, ki omogoča bolj tekoč prehod prostora, odstranili parapet in na ta račun povečali panoramsko steno na balkon. Povečali so tudi omare, ki zdaj segajo do stropa in nudijo več shranjevalnih površin. Vsa stara rjava okna in radiatorje so nadomestili s sodobnimi belimi, ki se zlivajo s prav tako belimi stenami in vizualno povečajo prostore.

Veliko pozornosti in denarja so namenili trajnejšim elementom, kot so okna, vrata, vgradne omare in stenske obloge.

Stara kuhinja v novi vlogi





Nekaj starega pohištva so obdržali, saj je bilo še povsem uporabno, in ga vključili v novo podobo. Takšna je, na primer, kuhinja, ki ima omarice v močni oranžni barvi, bila pa je v kombinaciji z lesenim jedilniškim setom in oranžno steno "V novo podobo stanovanja smo kuhinjo vključili s kombiniranjem z monokromatskimi pohištvenimi kosi skandinavskega videza in novim kuhinjskim ozadjem. Nad enim delom kuhinje ni zgornjih omaric, zato smo tu kuhinjsko ozadje izpeljali po steni navzgor v zanimivem vzorcu, ki je narekoval izbiro keramičnih ploščic v obliki rombov. Enako keramiko smo uporabili tudi v kopalnici in kot talno oblogo na balkonu. Močna oranžna barva kuhinjskih omaric pa je narekovala barvno shemo celotnega stanovanja, ki se iz živahne kuhinje do nežno sivih odtenkov v spalnici postopoma umirja," pojasnjuje Štajnerjeva.

Tudi sedežna garnitura je ostala stara, a z osveženo podobo. Na željo lastnice so jo dali nekoliko zmanjšati, obdržali pa so isto prevleko in zgodbo prostora gradili okoli nje. Kot še pojasnjuje arhitektka, manjša sedežna garnitura dopušča kombinacijo s foteljem, ki v prostor vnaša dodatno dinamiko.

V dnevni sobi in spalnici ima osrednjo vlogo tapeta. "Prav zaradi te vloge v vizualni podobi prostora se mi je zelo pomembno, da se lastnica vanjo zaljubi. Zato sva skupaj listali katalog. Ona je izbrala tisto, ob kateri ji je zaigralo srce, jaz pa sem poskrbela, da se preostali elementi ujemajo s tapeto," je še povedala arhitektka. Tapeta prekriva celotno steno med dnevno sobo in spalnico, in sicer na obeh straneh, tako da prekriva tudi vrata, ki so brez okvirjev. Ko so vrata zaprta, so zaradi tapete skoraj nevidna. "Nastal je zanimiv učinek, ki smo ga opazili šele po montaži tapete: zaradi različne svetlobe, ki pada skozi okna, je tapeta na pogled v spalnici hladnejše barve kot v dnevni sobi," pripoveduje sogovornica.

Kopalnica s pečatom rombov

Kopalnica zaradi majhne kvadrature po besedah arhitektke tlorisno ni dopuščala večjih sprememb. Lastnica si je želela kopalno kad nadomestiti s kabino za prhanje, v njej ohraniti pralni stroj in pridobiti nekaj dodatnih shranjevalnih površin. "Prostor smo poenotili z uporabo bele in sive keramike. Za vizualni poudarek služi vzorec, ki ga kombinacija teh dveh keramičnih ploščic ustvarja na steni za kabino za prhanje," pojasnjuje Štajnerjeva in dodaja, da je bila izvedba kopalnice s keramičnimi ploščicami v obliki rombov precej zahtevna, a končni rezultat je res precej poseben. Kopalnica je brez naravne svetlobe, zato so poskrbeli za dobro osvetlitev: poleg osrednje stropne osvetlitve kot svetlobni element služi tudi okroglo ogledalo, ki je osvetljeno z vseh stani ter omogoča odlične pogoje za nego in ličenje.

Slog opreme je po besedah arhitekte kolaž oblikovalskih in dostopnejših elementov. "Temni detajli z industrijskim pridihom poskrbijo, da prostor ni preveč nežen in mu dodajo osebnost. Bistvo sloga opreme je igra kontrasta med nežnimi mehkimi linijami in teksturami oblazinjenih elementov ter robustnimi industrijskimi poudarki. Osnovna barvna paleta se giblje med sivimi in pastelnimi odtenki, presekajo pa jo močni in živahni detajli," še pravi arhitektka Nina Štajner.