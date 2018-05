Stanovanje z razgledom na morje

Osemdeset kvadratnih metrov veliko stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku v predelu Barcelone, ki se imenuje Poblenou, in je trenutno nadvse priljubljeno. Mlad par si je želel, da oblikovalka njuno stanovanje spremeni v funkcionalen in udoben dom z veliko naravne svetlobe ter s pridihom morja in Mediterana.

Stanovanje ima odprto zasnovo, v kateri je osrednji bivalni del s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo ter z izhodom na teraso. Spalnica je povezana s kopalnico, kad pa je celo del spalnice. Ta se namreč skriva v belem nizkem kubusu, namenjenemu poležavanju in posedanju, saj je obložen z mehkimi blazinami.

Lesena tla dopolnjuje večje pohištvo, narejeno po meri (kuhinja, garderobne omare) v beli barvi in posebni kosi iz lesa in kovine. Takšna je jedilna miza, ki je narejena iz kovinskega ogrodja in naplavljenih lesenih deščic, tudi omarica v stranišču, na katero je umeščen umivalnik, je iz masivnega robustnega lesa, prav tako vzglavje postelje. Zofa, počivalnik, preproge in dekorativne tkanine pa so v naravnih zemeljskih odtenkih. Celotno podobo interierja zaokrožajo kosi iz črne kovine, na primer svetila, stojalo za rože, stoli ob jedilni mizi, odlagalni mizici, ki nadomeščata nočni omarici ... Ob umirjeni barvni shemi lepo pridejo do izraza razgledi skozi okna, ki ponujajo neskončno modrino morja.

Španska oblikovalka interierjev Susanna Cots, že vrsto let snuje interierje, v katerih se poigrava z belo barvo, volumni in čistimi linijami. Leta 2001 je skupaj z ekipo sodelavcev iz različnih področij, povezanih z opremo doma, odprla svoj oblikovalski biro, leta 2014 pa svoje delovanje še razširila v tujino, in sicer je odprla prvo mednarodno pisarno v Hon Kongu. Prav tako je za svoje delo prejela nekaj mednarodnih priznanj in nagrad.