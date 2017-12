﻿ Razkošno zimsko zatočišče

Na enem ob balkonov tipične lesene hiše v alpskem slogu stoji ogromen snežak. Čeprav je v teh krajih zima radodarna s snegom, pa ta ni iz snega, temveč iz posebej obdelane smole. Izdelal ga je francoski umetnik Philippe Berry, ki pri svojem delu rad raziskuje otroški svet, zato so njegove skulpture poleg snežakov pogosto tudi medvedki, baloni, živali ... Snežak, ob katerega so običajno prislonjene smuči, napoveduje, da je ogromna lesena hiša, ki ji pravijo zimska koča, polna zanimivih detajlov.

Na zunaj lesena in s tipičnimi izrezljanimi balkoni, ki so značilni za smučarske kraje, a v notranjosti skriva pravo razkošje. Tudi notranjost hiše je v veliki meri iz lesa in narejena po meri. Nekateri kosi pohištva so stari in obnovljeni. Na primer, glavna kopalnica je oblečena (po tleh in na eni od sten) v star les, ki so ga dobili pri lokalnem dobavitelju. Prav tako stara, natančneje iz 19. stoletja, je kad, ki so jo kupili na dražbi.

Spalnica za lastnika je tudi v celoti obdana z lesom. Tega dopolnjuje v tkanino odeta postelja, prekrita z mehkimi pregrinjali. V ta rustikalni slog opreme je notranja oblikovalka Alexandra de Garidel umestila nevpadljivi nočni lučki s senčilom iz bele tkanine in sodobno umetniško delo.

Za drugo spalnico pa je izbrala posebno po meri narejeno oblogo za steno, ki se nahaja za vzglavjem postelje. Na kovinsko palico so vpeti usnjeni trakovi, ki dajejo vtis črt. Tudi v tem prostoru so eno steno namenili umetniški sliki.

Kuhinja je narejena po meri, prav tako jedilna miza, kamin in drugi detajli v tem osrednjem prostoru, ki obsega kuhinjo jedilnico in dnevno sobo. Delovni pult in umivalnik sta izdelana iz kamna. Nekaj manjših kosov pohištva in dekoracije je tudi starih, predstavljajo pa nasprotje sodobnim umetniškim delom iz bogate zbirke lastnikov.

Zimska koča ima eno nadstropje namenjeno spaju, kjer najbolj izstopajo mozaiki podjetja Bisazza. Tako stene, strop in tudi klopi za sproščanje so oblečene v ta prestižen mozaik, za pravo sproščeno vzdušje pa so ga dopolnili z drobnimi LED-lučkami, vgrajenimi v strop.

Notranja oblikovalka Alexandra de Garidel že več kot 16 let ustvarja unikatne in razkošne interierje, tako zasebne kot tudi javne, na primer hotele, spaje in restavracije. Od leta 2001 živi v Genevi, od 2005 pa vodi svoj oblikovalski studio, pred tem pa je bila v povsem drugih poslovnih vodah, ukvarjala se je namreč s financami. Zdaj z interierji, ki se jih loteva, poskuša pisati nove unikatne zgodbe. V njih meša sloge opreme, nove in stare kose pohištva ter umetniška dela. Pri tem navdih črpa iz različnih krajev, kjer stojijo hiše in stanovanja, ki jih opremlja, naročnikov in njihovih želja, kot tudi iz umetnosti in sveta, ki jo obkroža, pa tudi iz vsakdanjega življenja.