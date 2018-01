﻿ Razkošno stanovanje za zimske počitnice

!!galerija!!





Po prenovi stanovanje, ki se nahaja v luksuznem švicarskem smučarskem središču, obsega kar 270 kvadratnih metrov. Prvotno sta bili to dve stanovanji, ki so ju predelali v eno večje, razprostira pa se v enem nadstropju. Osrednji del zavzemajo bivalni prostori s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, ki so zasnovani odprto. V stanovanju so štiri spalnice, štiri kopalnice, stranišče za goste in velika predsoba. Kljub razkošni opremi je najboljši del stanovanja ogromna zunanja terasa s čudovitimi pogledi na okoliške hribe in jezero.

Naloga oblikovalke Kelly Hoppen, ki živi in dela v Veliki Britaniji, je bila ustvariti elegantno in hkrati domačno počitniško stanovanje slogu interierjev, ki jih snuje priznana oblikovalka. Te zaznamujejo umirjena nevtralna paleta barv, poudarki v kakšni živahnejši barvi in teksture, ki ustvarjajo eleganco, brezčasnost ter hkrati toplino. Za zimsko domovanje je tako izbrala bel, bež, siv in krem odtenek, te pa v nekaterih prostorih dopolnjujeta sivo roza in smaragdno zelena, ki poskrbita za sodoben pridih. K temu prispevajo tudi tapete, posute z vzorci. Prav tako je v interierju uporabila veliko naravnih materialov, kot so les, lan, marmor, ki dodajo rustikalni pridih v slogu gorske koče. Med tkaninami, ki jih je oblikovalka izbrala za oblazinjene dele pohištva, najbolj izstopa na otip prijetni žamet.

V razkošnem stanovanju ne manjkajo niti lestenci, umetniška dela in drugi zanimivi dodatki. Največji izziv pri prenovi pa je bilo ohraniti zunanjo podobo, saj je stanovanje v hiši, katere zunanjost se ne sme popolnoma nič spreminjati. To pomeni, da niso smeli na terasi dodati niti svetil niti ograje. A zaradi razgledov na lepo okolico zunanja terasa niti ne potrebuje dodatkov za lepšanje.

Oblikovalka Kelly Hoppen, ki se je rodila v Južnoafriški republiki v premožni družini, povezani s tekstilno industrijo, spada med prepoznavnejše notranje oblikovalce na svetu. Kariero je začela pri rosnih šestnajstih letih, ko je dobila priložnost opremiti kuhinjo v hiši družinskih prijateljev. Od takrat je njena pot šla le še navzgor, saj se po štiridesetih letih delovanja lahko pohvali s številnimi nagradami, več knjigami in pečatom, ki ga je pustila v številnih zasebnih interierjih, jahtah in javnih prostorih, kot so restavracije, pisarne in hoteli.