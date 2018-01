﻿ Hiša kot okvir za umetniška dela

Pred prenovo je bila hiša bolj temačna z močnimi barvami, ki umetniškim slikam niso vedno najbolj naklonjene. Zato je bil novi interier hiše zasnovan tako, da bi čim bolj do izraza prišla umetniška dela. Na podlagi tega so arhitekti izbrali materiale in barve. Odločili so se za nevtralne barve, kot so bela, črna in različni odtenki naravnega lesa.

Tloris hiše, ki meri dobrih sto kvadratnih metrov, se ni bistveno spreminjal, prostore so nekoliko odprli in jih posodobili. Tako so delno odstranili steno, ki ločevala hodnik in kuhinjo. Zdaj so ta prostor odprli, steno pa delno nadomestili leseno pregrado. Tako so v temačen vhod in hodnik, ki nista imela prave funkcije, pripeljali naravno svetlobo. Kuhinja se nadaljuje v jedilnico in dnevno sobo, je pa ta osrednji bivalni prostor v obliki črke L in kot takšen dokaj zahteven za zasnovo.

Kuhinjski elementi z visokimi omarami so v naravnem lesu, med tem ko je delovni otok v črni barvi. To dopolnjuje stara masivna lesena miza in leseni stoli, oblazinjeni s črno tkanino. Podoben izbor barv in materialov se nadaljuje tudi v dnevni sobi, kjer omarice in police v črni barvi dopolnjuje zofa odeta v sivo tkanino. V bivalnem delu hiše so za talno oblogo izbrali keramične ploščice v sivem odtenku večjih dimenzij, v drugih delih hiše pa leseni pod.

Spalnica je minimalistična: lesena talna obloga, črno vzglavje postelje in bele stene. Garderobne omare so arhitekti umestili na prehod med spalnico in kopalnico. Da gre za omare, se opazi po lesnih ročajih, ki prekinjajo monotonost belih ploskev od tal do stropa.

Pomembno vlogo v interierju imajo tudi naravna svetloba in svetila. Prav osvetlitvi so namenili veliko pozornosti. Kvadratne in okrogle vgradne in nadgradne luči dopolnjujejo še viseče nad jedilno mizo in bralne ob postelji. Tudi osvetlitev se po videzu ujema s preostalim interierjem, saj so luči bele in črne ter ne izstopajo z obliko.

Ves interier je podrejen umetniškim delom, ki v takem okolju pridejo do izraza. Tako so bele stene na hodnikih in v posameznih prostorih namenjene razstavi slik in tudi edina dekoracija.