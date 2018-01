﻿ Hiša, ki diha z naravo

V enem od svojih najnovejših projektov, ki ga je poimenovala Oxygen (Kisik), je katalonska notranja oblikovalka Susanna Cots povezala interier hiše z zunanjostjo oz. naravo, ki jo obkroža. Hišo namreč z vseh strani obkrožajo drevesa oljk in hrastov. Tako je oblikovalka, ki jo navdihuje bela barva, notranjost očistila odvečnih elementov in močnih barv. Beli barvi delajo družbo odtenki naravnega lesa in zemeljski odtenki ter nekaj črnih kosov pohištva. Umirjeni način življenja, nevtralne barve in spoštovanje do narave so bili vodilo pri zasnovi opreme hiše.

Prostori so zasnovani kot kubusi, ki jih povezujejo stekleni prehodi, vse skupaj pa deluje kot bi se sprehajali po gozdu. Pritlična hiša sicer meri kar 600 kvadratnih metrov, a jo iz vseh strani obdajajo in zastirajo drevesa. Tako skozi velike steklene površine pogled na vse strani ujame naravo.

Ločena kuhinja

Kuhinja je za razliko od sodobnih večnamenskih velikih odprtih prostorov, ločena od jedilnice in dnevne sobe. Od teh dveh prostorov jo pregrajujejo steklena drsna vrata s črnim kovinskim okvirjem. Lesena tla dopolnjuje belo kuhinjsko pohištvo, ki v glavnem zavzema le spodnje omarice. Vgradna omara, ki sega do stropa in v katero je vgrajena tudi pečica, je samo na eni steni. Sredi kuhinje je dolg delovni otok, prav tako v beli barvi in z lesenimi poudarki. Delovni otok je na eni strani nekoliko višji, delovni pult je na tem delu iz masivnega lesa, namenjen pa je zajtrkom in hitrim prigrizkom. Izčiščeno podobo kuhinje dopolnjujejo okna s pogledi na čudovito naravo, ki delujejo kot slike na steni. V kuhinji je tudi strop obložen z leseno oblogo in vidnimi tramovi, ki so izdelani iz beljenega hrastovega lesa.

Naslednji kubus je nekakšno središče hiše, ki je razdeljen na dva dela, povezana s steno, ki hkrati zastira in odstira prosto pot svetlobi iz obeh strani. Na eni strani tega prostora je glavni vhod v hišo, na drugi pa dnevna soba, zasnovana kot prostor za druženje. V tem kubusu je tudi večja jedilna miza, izhod na teraso in v atrij. Obdajajo ga ogromne steklene površine, ki tudi tu nudijo lepe poglede v okolico.

Spalnica s pogledom na atrij

Glavna spalnica, ki ji pripadata tudi kopalnica in garderobna soba, je v zahodnem krilu hiše. Tudi ta prostor v glavnem zapirajo steklene stene od tal do stropa, ki notranjost povezujejo z zunanjostjo. Spalnica je zasnovana minimalistično, a nikakor ne hladno. Masivni lesen posteljni okvir dopolnjujejo lesena tla in strop ter kotiček z dvema počivalnikoma. Za mehkobo pod nogami skrbi komaj opazna preproga v bež odtenku.

Poleg omenjenega so v hiši še štiri otroške in mladinske sobe, ki prav tako sledijo konceptu hiše, in sicer povezanosti interierja z zunanjostjo.

Še en kubus v hiši pa je namenjen garaži. V velikem atriju hiše je bazen, ki ga obkrožajo zelenica in različno oblikovane terase za posedanje in druženje. Zunanjost hiše je kamnita in opečnata, kot takšna pa se zliva z umirjeno zeleno okolico. Posebno podobo ima hiša zvečer, ko so prižgane luči, zlasti zaradi steklenih površin, ki prepuščajo tudi umetno svetlobo. Diskretno z nekaj vgradnimi in visečimi svetili na terasi je osvetljena tudi zunanjost ter bazen.

Španska oblikovalka interierjev Susanna Cots že vrsto let snuje interierje, v katerih se poigrava z belo barvo, volumni in čistimi linijami. Leta 2001 je skupaj z ekipo sodelavcev iz različnih področij, povezanih z opremo doma, odprla svoj oblikovalski biro, leta 2014 pa svoje delovanje še razširila v tujino, in sicer je odprla prvo mednarodno pisarno v Hong Kongu. Prav tako je za svoje delo prejela nekaj mednarodnih priznanj in nagrad, pred kratki so ji podelili nagrado Interior designer of the year 2018 (Notranja oblikovalka leta 2018).