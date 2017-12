﻿ Hiša, ki diha s prazniki

Po hiši se širijo vonjave po medenjakih, iz kuhinje je slišati veselo hihitanje. Dvanajst­letna Alice in sedemletna Alma sta navdušeni nad veselim decembrom in skupaj z mamo, od katere sta se navzeli ljubezni do božiča, pečeta medenjake po starem družinskem receptu. Ulrika uživa v prazniku in v vsaki sobi poskuša ustvariti majhen božični čudež.

»Prvo adventno nedeljo povabimo na obisk prijatelje, saj se takrat začenja božično obdobje,« pravi Ulrika. »V adventnem času je vzdušje tako domačno, da si želim, da bi trajalo čim dlje. Tudi po božiču prav nič ne hitim pospravljati okraskov. Raje jih pustim, da visijo še teden dni po novem letu. To je čas, ko se počutimo svobodne in lahko razvajamo drug drugega,« dodaja Ulrika.

Hčerki se strinjata z mamo in se zabavata naprej. Alice letos prvič nosi venčke in mlajša Alma ji bo kmalu lahko sledila. Družina preživi božični večer z Ulrikinimi ali Danielovimi starši, naslednji dan praz­nujejo doma z božično glasbo, lučmi in darili.

»Božič je postal še bolj domačen, ko sva dobila otroka,« pravi Ulrika. »Pred tem sva z Danielom praznovala z najinima družinama, po rojstvu deklet pa sva se odločila, da bova ustvarila lastno tradicijo. Dekleti tako praznujeta božič s širšo družino in hkrati pri nas doma.«

Hiše ni treba oviti v rdeče in zlate barve, da bi uživali v božičnem vzdušju. Edina rdeča barva je tista na jabolkih, ki skupaj s klementinami ustvarjajo tihožitje na zelenju. Toda ves dom kljub temu diha s praznikom. Prostori so okrašeni s hijacintami, mahom in drugimi naravnimi materiali. Sveče in prasketanje polen v kaminu pomagajo ohranjati čudežno praznično občutje.

Družina se je zelo potrudila, da se povsod čuti domačnost. Hiša, zgrajena leta 1962, je imela samo enega lastnika, preden sta jo Ulrika in Daniel kupila pred nekaj leti. Čeprav je bila dobro vzdrževana, je bilo videti, da je že stara, zato sta jo popolnoma obnovila.

»Najprej sva podrla več sten v pritličju, da sva pridobila precej več odprtega prostora. Temeljito sva obnovila tudi kuhinjo, kopalnico in pralnico, in čeprav sva spremenila veliko stvari, se je vse dobro končalo. Imeli smo srečo, da smo hišo prevzeli že maja in jo takoj začeli preurejati, da smo se lahko avgusta preselili iz prejšnje, ki smo jo prodali.«

Njihov prejšnji dom, še precej nova mestna hiša, ki je samo pet minut oddaljena od sedanje, je bila čudovita, toda ko se je rodila najmlajša hči Alma, jim je začelo primanjkovati prostora za shranjevanje. Prenova in selitev sta bili velik izziv, vendar tudi zabavno opravilo, saj ima Ulrika rada nove projekte. Veliko pohištva in drugih stvari je našla na bolšjih trgih, nato jih je obnovila in prebarvala. Ulrika rada sama opravi večino stvari, še zlasti kadar lahko uporabi različne tkanine. »Naša prejšnja hiša je bila elegantna, vendar zelo minimalistična,« pove. »V tej pa sem hotela imeti prijaznejše in dostopnejše vzdušje. Zdaj smo vsi zadovoljni s tem, kar smo ustvarili.«

Ko se razgledamo naokoli, vidimo, koliko truda in ljubezni je družina vložila v svoj novi dom. Dnevni bivalni del s 175 kvadrat­nimi metri površine v nadstropju in pol je odprt, ustvarjen za druženje družine in prijateljev. V pritličju so kuhinja, jedilnica in dnevna soba združene v velikansko skup­no sobo z velikim oknom, ki gleda na vrt. Kuhinjski otok te dni prekrivajo božični okraski in naravni materiali, kot so storži, ter predmeti iz domače shrambe. Doma narejeni lestenec iz slonovine in stekla je osrednji predmet v prostoru.

V dnevni sobi zvezde iz lepenke in beli amarilis širijo božično vzdušje. Po meri izdelano jedilno mizo obkrožajo leseni in beli stoli s kovinsko podlogo, ki jih je družina že pred leti podedovala od Danielove mame. Črno omarico je Ulrika našla na tržnici in jo prebarvala, da se popolnoma ujema s preostalim pohištvom. Črni prtički, zvezani z grobo vrvico in okrašeni z bršljanom, počivajo na snežno belih krožnikih.

Alicein in Almin adventni koledar, ki ga je naredila mama, visi z lestve starega pograda, ki ga je družina uporabljala v prejšnji hiši. Ko sedite za jedilno mizo, vidite kamin in osvetljeno božično drevo, macesen v veliki košari.

Tudi prijetna knjižnica in spalnica staršev sta urejeni v pritličju. Knjižnica z udobnim mehkim naslanjačem, preprogo iz ovčje kože in lovilcem sanj je idealen kotiček za branje in sanjarjenje, tako podnevi kot ponoči. V njej je veliko sveč in blazin, tako da najraje sploh ne bi šli od tod. Spalnica zakonskega para je urejena v prostoru, v katerem je bila včasih jedilnica. V njej je veliko čudovitih tkanin z različnimi vzorci in bele stene, zato v njej prevladuje toplo vzdušje. Tudi tu majhna jelka opozarja, da se je začelo praznično obdobje.

Hčeri Alice in Alma sta vladarici zgornjega nadstropja. V Aliceini sobi prevladujeta umirjeni siva in bela barva z rožnatimi okraski. Čudovita hišica iz medenjakov, ki jo je Alice izdelala s svojo babico, stoji na zlati skrinji, v ozadju visi velikanska zvezda. Almina soba je manjša, toda izjemno prijetna, osvetljuje jo svetloba, ki prihaja skozi veliko podstrešno okno, povsod je veliko igrač in otroških lutk. Zraven spalnic obeh deklet je družinska soba s kaminom, ob katerem se rada zbira vsa družina.