﻿ Je to najožja hiša na svetu?

Ko so se arhitekti lotili projekta, niso bili povsem prepričani, ali bo v resnici izvedljivo na tako majhnem prostoru postaviti hišo. A jim je uspelo. V treh nadstropjih družinska mini hiša meri dobrih 63 kvadratnih metrov. Pred tem so se že ukvarjali s podobnimi projekti, pri katerih so morali na res majhnih površinah umestiti hišo, a na širini dva metra in pol še niso delali.

!!galerija!!





Hiša je izdelana v celoti iz lesa. Fasada, ki je obrnjena na ulico, ima v pritličju odprtino brez vrat, ki predstavlja vhod v garažo, od tu so vhodna v notranjost. Na tem zunanjem delu hiše so tri različno velika okna, ki ponujajo razgled na mesto in bližnje hribe. V pritličje hiše so arhitekti umestili shranjevalne površine na eno stran in kopalnico na drugo. Prav tako je v tem delu hiše še wc in stopnišče.

V prvem nadstropju se zvrstijo kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Slednja je za stopnico nižje kot druga dva prostora. Odprte police, ki so nameščene na stenah v jedilnici in dnevni sobi, se nadaljujejo tudi v zgornje nadstropje vse do spalnice.

Najvišje nadstropje hiše je namenjeno spalnici in otroški sobi. Iz spalnice je po lestvi dostop tudi na streho.

Hiša je zasnovana odprto, tako da svetloba iz strešnih oken prodira vse do pritličja. Interier je zasnovan umirjeno, naravno in sodobno. Stene so bele, dopolnjujejo jih lesena tla in v glavnem leseno pohištvo.

Arhitekturni biro FujiwaraMuro Architects se med drugim ukvarja tudi s tovrstnimi projekti, ko je treba na skoraj nemogoče majhne površine umestiti hišo. Pred tem so prav tako na Japonskem v mestu Osaka postavili hišo med dve obstoječi, kjer pa je bilo prostora tri metre in pol. Tudi tu je nastala dokaj ozka družinska hiša v treh nadstropjih z velikimi steklenimi površinami.